Γ. Στουρνάρας στο Leaders οf the Greek Economy: Απαιτείται συνέχιση της δημοσιονομικής υπεθυνότητας

Tην ανάγκη συνέχισης της δημοσιονομικής υπευθυνότητας επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην εκδήλωσης της Ναυτεμπορικής «Leaders οf the Greek Economy».

«Eίναι μεγάλη μου τιμή που συμμετέχω στα εγκαίνια του σημαντικού έργου της Ναυτεμπορικής με αντικείμενο τους ηγέτες της Ελληνικής Οικονομίας, που θέτει ως στόχο την ανάδειξη της πορείας επιτυχημένων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων, ώστε αυτή να αποτελέσει πυξίδα για την μελλοντική γενιά, ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Στουρνάρας και πρόσθεσε:

«Διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία. Η άνοδος του προστατευτισμού, οι ανακατατάξεις στις γεωπολιτικές συμμαχίες, η κλιματική αλλαγή και ο ραγδαίος τεχνολογικός μετασχηματισμός, με κορυφαία έκφρασή του την τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, ταυτόχρονα όμως διαφαίνονται και ευκαιρίες – ιδίως για οικονομίες που επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και στρατηγική διορατικότητα. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια τέτοια οικονομία. Ξεπέρασε την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο της Ευρωζώνης, μειώνει το δημόσιο χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ με μεγάλη ταχύτητα, εξυγίανε το τραπεζικό σύστημα, ενώ πραγματοποιεί μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας και ο δυνητικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης».

Θα απαιτηθούν στρατηγικές επενδύσεις

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι «η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η εκμετάλλευση των ευκαιριών που διανοίγονται θα απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις, και η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες για την προσέλκυση τέτοιων στρατηγικών επενδύσεων κατά τα επόμενα έτη. Ο συνδυασμός μακροοικονομικής σταθερότητας, βελτιωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές».

Κόμβος καθαρής ενέργειας

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Η ενεργειακή μετάβαση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδος. Οι επενδύσεις σε αιολικά και ηλιακά πάρκα και σε υπεράκτια έργα, σε συνδυασμό με αναβαθμίσεις των ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων, καθώς και η αύξηση της δυναμικότητας στις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρισμού, θα στηρίξουν την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος προσφέρει μοναδικές δυνατότητες ώστε η χώρα να γίνει κόμβος καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – και επενδυτικός μαγνήτης.

Η εφοδιαστική (logistics) και οι επενδύσεις σε υποδομές μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο. Τα λιμάνια, οι μαρίνες και τα δίκτυα μεταφορών είναι πύλες που συνδέουν την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Ο εκσυγχρονισμός αυτών των υποδομών θα ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδος στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και θα αποφέρει μακροπρόθεσμες αποδόσεις για τους επενδυτές».

Στάθηκε δε ιδιαίτερα στις δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης που δίνουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι υπηρεσίες: «Το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ελλάδας επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, υποστηριζόμενο από επιχειρηματικά κεφάλαια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και τις ψηφιακές υποδομές μπορούν να επιφέρουν βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς. Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει έγκαιρη πρόσβαση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης.

Η καινοτομία και η Ε&Α είναι ζωτικής σημασίας για την αναβάθμιση της θέσης της χώρας στην αλυσίδα αξίας.

Η σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, η παροχή φορολογικών κινήτρων και η ενίσχυση των συνεργασιών θα συμβάλουν στο μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες όχι μόνο για τις εγχώριες επιχειρήσεις, αλλά και για τους διεθνείς επενδυτές που αναζητούν έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Για την αμυντική βιομηχανία

Ακολούθως ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην αμυντική βιομηχανία ως έναν νέο, στρατηγικής σημασίας τομέα.

«Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για στενότερη ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής και της προστιθέμενης αξίας και να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές.

Για να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, απαιτείται η συνέχιση της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομίας τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και η εντατικοποίηση της προσπάθειας εφαρμογής ενός αριθμού ανειλημμένων ήδη μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, την παραγωγικότητα της εργασίας και τον δυνητικό ρυθμό αύξησης της παραγωγής».

Το ανθρώπινο κεφάλαιο

«Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω από όλες τις, απολύτως χρήσιμες, μεταρρυθμίσεις, την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων», είπε ακό,ηο κ. Στουρνάρας και πρόσθεσε: «Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, η επέκταση των προγραμμάτων κατάρτισης, η παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας και η προσέλκυση εργαζομένων υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Μαζί με τους υψηλά καταρτισμένους εργαζόμενους, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο για την υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων, που, εκτός των όσων προαναφέρθηκαν, αποσκοπούν στο να κλείσουν το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε στην ελληνική οικονομία από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, δημιουργώντας έτσι συνθήκες σύγκλισης της ευημερίας του ελληνικού λαού με αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης, της πλέον ευημερούσας ηπείρου του πλανήτη».

Συγχαρητήρια στη Ναυτεμπορική

Και ο κ. Στουρνάρας κατέληξε: «Διότι, όπως είπε ο Πρωταγόρας, “πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος εστί ”. Αξίζουν λοιπόν τα θερμότερα συγχαρητήρια στη Ναυτεμπορική ακριβώς για αυτό το έργο που αποσκοπεί να αναδείξει τους Ηγέτες της Επιχειρηματικότητας, προκειμένου η επιτυχημένη πορεία τους να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και οδηγό για την επόμενη γενιά».