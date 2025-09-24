Μηνύματα Πιερρακάκη για την οικονομία στο Leaders οf the Greek Economy της «Ν»: Να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη

Μηνύματα για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας απηύθυνε κατα τη διάρκεια ομιλίας του στην εκδήλωση της Ναυτεμπορικής «Leaders of the Greek Economy», ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «6 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε πλεονάσμα. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές, 4,8% πρωτογενές πλεονάσμα», σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα «αποκλιμακώνει το χρέος της», «αναπτύσσεται σίγουρα με ρυθμό ανάπτυξης πλέον αρκετά μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλα αυτά είναι εκεί, όλα αυτά είναι κεκτημένα», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προέταξε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι τα κεκτημένα αυτά πρέπει «να τα προφυλάξεις και να χτίσεις πάνω σε αυτά», ενώ αναφέρθηκε τόσο στα βήματα ψηφιακής μετάβασης που έχουν γίνει, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο τραπεζικός τομέας, ενώ τόνισε και τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παράλληλα, είπε: «Αν έπρεπε κανείς να σταθεί στη φωτογραφία της στιγμής, θα αρκούσε να βάλει το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας δίπλα δίπλα», σε μια σύγκριση του πόσο στέρεα είναι η ελληνική οικονομία, μετά από μια δεκαετή κρίση, επισημαίνοντας ότι «οι δυνατότητες τις οποίες έχουμε ως ελληνική οικονομία είναι πολλές και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που μπορούμε».

Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και των δεικτών στη χώρα, λέγοντας ειδικότερα ότι «η επιχειρηματικότητα, ο ιδιωτικός τομέας παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Το οικονομικό κεφάλαιο, όμως, μπορεί να παίξει αυτό το μεγαλύτερο ρόλο, όταν οικοδομείται πάνω στο κοινωνικό κεφαλαιό. Και εδώ είναι υποτεράχειος ρόλος ο δικός σας. Να μπορέσετε, και είναι πολύ σπουδαία

Μιλώντας για τους ηγέτες του ελληνικού επιχειρείν, σημείωσε μπορούν «να μιλήσουν στους φοιτητές, να μεταλαμπαδεύσουν αυτό το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, της επιτυχίας, ότι η Ελλάδα μπορεί».

Κλείνοντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε: «Το διακύβευμα και το ζητούμενο για αυτή τη γενιά που είναι στα πράγματα, είναι να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκαναν οι προηγούμενες. Να χτίσει, για να γκρεμίσει, για να ξαναχτίσει κάποιος άλλος. Το νέο πάντα γεννιέται και στη ζωή μας, όπως στην πολιτική και στην επιχειρηματικότητα, στη μήτρα του παλιού. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη».