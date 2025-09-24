Λαθρεμπόριο ποτών: Μεγάλες ποσότητες στο φως από την ΑΑΔΕ

Τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών αποκάλυψαν τις τελευταίες ημέρες ελεγκτές της ΑΑΔΕ, βάζοντας φρένο στις οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Στην Αργολίδα, κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου

1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους

11.200 πώματα

4.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε επίσης συσκευή που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.

Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) εντόπισε άμβυκα χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου.

Κατασχέθηκαν 150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης και 7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη, ποσότητα που θεωρείται γιγαντιαία για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν συνολικά τις 110.000 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.