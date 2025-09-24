Θανάσης Αδαμόπουλος στο Leaders οf the Greek Economy: Η έκδοση της «Ν», γέφυρα ανάμεσα στο επιχειρείν και τη νέα γενιά

Τον σκοπό της εκδήλωσης που διοργανώνει η Ναυτεμπορική για τους Leaders του ελληνικού επιχειρείν, να αναδείξει δηλαδή και να τιμήσει τους επιχειρηματικούς ηγέτες και να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στο επιχειρείν και τη νέα γενιά, τόνισε στην εισαγωγική του τοπθέτηση ο Διευθυντής Σύνταξης της Ναυτεμπορικής Θανάσης Αδαμόπουλος.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση σημείωσε: «Την τελευταία πενταετία ζούμε διαρκώς σε μια παγκόσμια αναταραχή. Ειδικά από την περίοδο του κορωνοϊού και μετά, με τις διαδοχικές κρίσεις -γεωπολιτικές και οικονομικές- βιώνουμε μια κατάσταση ρευστή και απρόβλεπτη. Μια κατάσταση που γίνεται ακόμη πιο απρόβλεπτη λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης. Αναμφίβολα ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο όπου επιχειρούνται να βρεθούν νέες ισορροπίες στη γεωπολιτική σκακιέρα χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει πότε και πως θα ολοκληρωθεί».

Δύο ανάγκες

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Όλο αυτό το σκηνικό θέτει υπο δοκιμασία τα όριά μας και οδηγεί σε διαρκή επικαιροποίηση των σχεδιασμών. Όμως ταυτόχρονα δημιουργεί και ευκαιρίες και οι ελληνικές επιχειρήσεις έμαθαν να μπορούν να κάνουν την κρίση ευκαιρία καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια.

Σ’ αυτή τη συγκυρία, επανέρχονται στο προσκήνιο δύο ανάγκες: η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και η δημιουργία ισχυρών εθνικών επιχειρηματικών ομίλων –των λεγόμενων εθνικών πρωταθλητών. Ανάγκες που πρωτοεμφανίστηκαν με την παγκοσμιοποίηση, έγιναν απαιτητές στη διάρκεια της κρίσης και γίνονται πιο επιτακτικές σήμερα που οι δυνάμεις του προστατευτισμού έχουν το πάνω χέρι στη διαμόρφωση των πολιτικών

Η πρόκληση λοιπον είναι μπροστά μας για νέες ιδέες, νέες επενδύσεις, νέα προϊόντα που θα ανοίξουν νέους δρόμους και θα ενισχύσουν τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας».

Με την υπογραφή έγκριτων ακαδημαϊκών

Αναφερόμενος σε αυτή καθ’ αυτή την έκδοση, σημείωσε: «Η Ναυτεμπορική παρουσιάζει σήμερα την ειδική έκδοση για τους Leaders. Μια έκδοση που υπογράφουν οι έγκριτοι ακαδημαικοί Bάλια Αρανίτου, Γεωργία Πανσεληνά, Δήμητρα Γιαρδόγλου, Μανόλης Μανιούδης, ο συνάδελφος Θανάσης Αντωνίου, ενώ συμμετέχει και η δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας. Η έκδοση έχει φιλοτεχνηθεί με υπέροχα σκίτσα -προσωπογραφίες- από τον Δημήτρη Αγγελούση.

Η παρουσίαση των προσώπων γίνεται με αλφαβητική σειρά και η αρχή που γίνεται με την κα Μαρία Αγγελικούση σηματοδοτεί και επιβεβαιώνει πως οι γυναίκες είναι ηγέτιδες σε όλους τους κλάδους, από τη ναυτιλία, μέχρι τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες».

Συνεργασίες με πανεπιστήμια

«Στην έκδοσή μας», συνέχισε ο κ. Αδαμόπουλος «περιγράφεται το επιχειρηματικό σας όραμα. Η δική μας αποστολή είναι να επικοινωνήσουμε αυτές τις ιδέες προς την επόμενη γενιά επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων που καλλιεργούνται σήμερα στις πανεπιστημιακές αίθουσες.

Η «Ν» επιδιώκει να προσεγγίσει το μέλλον και στο πλαίσιο αυτό το επόμενο διήμερο εδώ σε αυτή την αίθουσα κάποιοι εξ υμών θα μιλήσουν για το όραμά τους και την εμπειρία τους ενώπιον ακροατηρίου φοιτητών.

Παράλληλα, η «Ν» υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και προχωρά στην υλοποίηση ενός εμβληματικού project: την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της εφημερίδας. Ενός αρχείου που καλύπτει την ειδησεογραφία στην Ελλάδα και τον κόσμο εδώ και 101 χρόνια, όπως καταγράφηκε σε περισσότερες από 1,2 εκατομμύριο σελίδες.

Σύμβολο δυναμισμού

«Η επιλογή της αίθουσας του παλαιού χρηματιστηρίου της Αθήνας δεν έγινε τυχαία. Ο χώρος αυτός για δεκαετίες αποτελούσε το σύμβολο για τον δυναμισμό, την προοπτική και τις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου και των επενδυτών. Η δική μας προσδοκία είναι η κοινότητα των leaders να συνεχίσει να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται και να οδηγεί σε ασφάλεια την οικονομία και την κοινωνία στο δρόμο της ευημερίας«», είπε ακόμη ο Θανάσης Αδαμόπουλος και καταλήγοντας σημείωσε:

«Η Ναυτεμπορική θα βρίσκεται εδώ με την εφημερίδα, το site και το ανανεωμένο τηλεοπτικό κανάλι για να συνεχίσει να καταγράφει με την ίδια εγκυρότητα, με την ίδια αξιοπιστία, τις ιδέες σας, τους προβληματισμούς και τα έργα σας».