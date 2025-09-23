Logo Image

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ σε δήμους: Από αύριο οι αιτήσεις για επιπλέον 1.000 επιδοτούμενες θέσεις

Αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δήμων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ενεργής συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, την οποία πρωτίστως εγγυάται η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα και η επιχορήγηση

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επέκταση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου της δράσης με τίτλο “Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού”, κατά 1.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 18 μήνες.

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

