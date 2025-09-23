Κ. Πιερρακάκης: Στο 1 δισ. το όφελος για τους δημόσιους υπαλλήλους από τα μέτρα της ΔΕΘ – Αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας

Σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους το συνολικό όφελος από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Εξηγώντας πώς προκύπτει το όφελος αυτό, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε τις αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (κόστους 240 εκ. ευρώ), την αύξηση στον κατώτατο μισθό που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (κόστους 360 εκ. ευρώ) και την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους (κόστους 400 εκ. ευρώ).

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισ. ευρώ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel. «Όταν λέμε μειώνουμε τους άμεσους φόρους, αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας από την οποία αφαιρείς βάρη», συμπλήρωσε.

Κατά τον κ. Πιερρακάκη, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Έκανε επίσης λόγο για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ». «Κάναμε μια μεταρρύθμιση: αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα και αυτό θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά», πρόσθεσε.

«Προσωρινό μέτρο η μείωση του ΦΠΑ»

Ερωτηθείς σχετικά με το μοντέλο της Σουηδίας που μείωσε προσωρινά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε: « Η Σουηδία δεν παίρνει μόνιμα μέτρα, αυτό που ανακοίνωσαν είναι μέτρο προσωρινό. Τα δικά μας μέτρα, αυτά που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, είναι μόνιμα». «Είμαστε σε μια διαδρομή που αφαιρεί προβλήματα. Είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα. Κάθε σπιθαμή χώρου που δημιουργείται, προτεραιοποιείται για να πάει σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, πάντα όμως με μία λογική».

«Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα»

Αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ ,επιπλέον του 1,76 δισ. ευρώ που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε : «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συνολικά μέτρα 5,76 δισ. ευρώ που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον φόρους ΕΝΦΙΑ». «Δηλαδή θα πληρώναμε 3 ΕΝΦΙΑ. Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα».

Απαντώντας σε ερώτημα για πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων και την επίπτωσή τους στη δυναμική της κυβέρνησης , ο υπουργός ήταν σαφής: « Σε μια Δημοκρατία, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το χέρι του. Αλλά καλό θα είναι να έχει κάτι να πει. Διότι καλώς ή κακώς πλέον ,το 2025, όταν σηκώνεις το χέρι σου δεν μπορείς να πεις μόνο συνθήματα. Έχουμε την ευθύνη να μιλάμε με όρους αλήθειας».