Εκατοντάδες χιλιάδες υπερωρίες βγήκαν στην… επιφάνεια

Αύξηση κατά 80%, στο επτάμηνο του τρέχοντος έτους και κατά 76% μόνο τον Ιούλιο, διαπιστώθηκε στις καταγεγραμμένες υπερωρίες, στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην Ψηφιακή Κάρτα.

Έτσι, από το 1.952.997 που ήταν οι υπερωρίες που είχαν προκύψει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, στους κλάδους των εταιριών security, των ασφαλιστικών, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης, των supermarket, των Τραπεζών και των ΔΕΚΟ, έφτασαν τις 3.509.701 ένα χρόνο αργότερα!

Πρόκειται για ετήσια διαφορά 1.556.704 υπερωριών ή 80%, που δείχνει ανάγλυφα την επίδραση που έχει η Ψηφιακή Κάρτα, στην καταγραφή του ωραρίου εργασίας, σε «πραγματικό χρόνο» στους ανωτέρω κλάδους.

Αντίστοιχα, μόνο τον Ιούλιο, ένα μήνα που βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, το 2024 είχαμε 434.223 υπερωρίες στους συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, για να φτάσουν τις 763.456 τον ίδιο μήνα, φέτος. Η αύξηση σε αυτή την περίπτωση ήταν 329.233 υπερωρίες ή 76%, μόνο κατά τον συγκεκριμένο μήνα.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας και σας παρουσιάζει η «Ν» δείχνουν ολοκάθαρα την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας, ως μέτρο που θα «εμφανίζει» ανά κλάδο και άλλες υπερωρίες, που γίνονται, αλλά δεν καταγράφονται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ως προς το πλήθος των υπερωριών, η πρωτιά ανήκει στον κλάδο της Βιομηχανίας. Στο επτάμηνο, από 1.055.443 που ήταν πέρσι, φέτος ανήλθαν στις 1.740.156 οι υπερωρίες που προέκυψαν, λόγω Ψηφιακής Κάρτας. Μικρή λεπτομέρεια, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο καταγραφής του ωραρίου εργασίας, για τον συγκεκριμένο κλάδο, ενεργοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, άρα επί της ουσίας, μόλις συμπληρώθηκαν 12 μήνες πλήρους λειτουργίας, με τα αποτελέσματα να είναι ορατά. Πρόκειται για αύξηση 65% στο επτάμηνο, ακριβέστερα για 684.712 περισσότερες υπερωρίες, που προέκυψαν φέτος. Μόνο τον Ιούλιο, πάντα στον κλάδο της Βιομηχανίας, διαπιστώνεται ότι οι υπερωρίες από 237.160, που ήταν πέρσι, αυξήθηκαν στις 295.878 φέτος (+58.718 ή 25%).

Λιανικό εμπόριο

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και στο λιανικό εμπόριο, άλλον ένα κλάδο, στον οποίο η Ψηφιακή Κάρτα έχει ένα χρόνο «ζωής». Στο επτάμηνο, από τις 191.141 υπερωρίες του 2024, διαπιστώθηκε διπλασιασμός στις 392.691 ένα έτος αργότερα. Πρόκειται για αύξηση 201.550 υπερωριών ή 105% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, τον Ιούλιο, από τις 41.728 καταγεγραμμένες υπερωρίες του 2024, ο κλάδος έφτασε στις 78.765 ένα χρόνο μετά, δηλαδή η αύξηση ήταν 89% ή 37.036 υπερωρίες, ετησίως.

Τεράστια είναι και η διαφορά στον κλάδο του Τουρισμού, ο οποίος όμως εντάχθηκε στην Ψηφιακή Κάρτα μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Άρα στο περσινό επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, όταν είχαν προκύψει μόλις 42.310 υπερωρίες από τις επιχειρήσεις του κλάδου, δεν υπήρχε η Ψηφιακή Κάρτα για να ασκηθεί και η ανάλογη πίεση, ώστε να εμφανιστεί το ακριβές πλήθος τους. Φέτος, έστω και από τον Μάρτιο και μετά κάτι τέτοιο φαίνεται πως συνέβη, αφού ξαφνικά οι υπερωρίες στον κλάδο εκτινάχθηκαν στις 350.135, άρα προέκυψε αύξηση 307.825 ή 728% μέσα σε ένα έτος!

Είναι προφανές, ότι η διαδικασία είναι πιθανό να έχει περαιτέρω αυξητική τάση, όσο θα περνούν οι μήνες και ειδικά μόλις συμπληρωθεί το πρώτο 12άμηνο λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2026 και μετά. Η πορεία στις υπερωρίες ήταν αντίστοιχη και τον Ιούλιο, καθώς φέτος καταγράφηκαν 109.089, περισσότερες κατά 92.074 (ποσοστό 541%), σε σχέση με τις μόλις 17.015 που είχαν προκύψει τον Ιούλιο του 2024.

Γίνεται σαφές, ότι υπήρχε τεράστια απόκρυψη υπερωριών στον κλάδο, σε ένα μήνα κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, άρα και εύλογης υπερεργασίας από χιλιάδες εργαζόμενους, πανελλαδικά. Άρα, υπήρχε και ανάλογη συμπίεση στο εισόδημα των συγκεκριμένων εργαζομένων οι οποίοι, αν και δούλευαν υπερωρίες, δεν τις εισέπρατταν, αφού εκείνες δεν δηλώνονταν πουθενά. Φέτος, ένα χρόνο μετά, φάνηκε η τεράστια διαφορά στις καταγεγραμμένες υπερωρίες, γεγονός που είναι πιθανό να προκαλέσει και ανάλογη αύξηση στο εισόδημα των εργαζομένων του κλάδου. Βέβαια, το γεγονός ότι η Ψηφιακή Κάρτα καταγράφει πια τις υπερωρίες, δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτές πληρώνονται. Όμως, ασφαλώς και αποτελεί έναν μοχλό πίεσης για να καταβληθούν στους ενδιαφερόμενους.

Η εστίαση

Ανάλογη, ξαφνική αύξηση στις υπερωρίες, εντοπίστηκε και στην Εστίαση, άλλον ένα κλάδο που ενσωμάτωσε την Ψηφιακή Κάρτα, μόλις τον περασμένο Μάρτιο και μαστίζεται από υψηλή παραβατικότητα. Έτσι, στο επτάμηνο της τρέχουσας χρονιάς, οι υπερωρίες έφτασαν τις 480.972, περισσότερες κατά 291.961 (αύξηση 154%), συγκριτικά με τις 189.011 που ήταν πέρσι, το ίδιο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, μόνο τον Ιούλιο οι υπερωρίες ανήλθαν φέτος στην Εστίαση, στις 159.412, από μόλις 39.780 (αύξηση 301%) που είχαν καταγραφεί ακριβώς πριν από ένα έτος, τον ίδιο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Νοεμβρίου, η Ψηφιακή Κάρτα εντάσσεται κανονικά και σε νέους κλάδους (χονδρεμπόριο, ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ταξιδιωτικά γραφεία). Έτσι εκτιμάται ότι θα προστεθούν άλλοι 350 – 400 χιλ. εργαζόμενοι σε αυτό το μοντέλο καταγραφής του ωραρίου εργασίας, υπερβαίνοντας τα 2 εκατ. συνολικά.