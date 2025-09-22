Logo Image

«Χρυσό» 7μηνο με τουριστικά έσοδα 12,18 δισ. – Ξεπέρασαν τα 18,4 εκατ. οι αφίξεις

ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ / Intime News

Αυξημένη κατά 9,1% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι - Οι αγορές που εκτίναξαν τις εισπράξεις σε ιστορικό υψηλό

Συνολικά 18,455 εκατ. ξένοι ταξιδιώτες επισκέφθηκαν την Ελλάδα στο 7μηνο του έτους, εκτοξεύοντας τα τουριστικά έσοδα στα 12,18 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 10,171 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9,214 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 1,352 δισ., καταγράφοντας άνοδο 12,5%, ενώ αύξηση κατά 394,3 εκατ. ευρώ ή 24,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,01 δισ. ευρώ.

Αυξημένη κατά 9,1% η μέση δαπάνη ανά ταξίδι

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 2,6%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 51,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 85,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Το «άλμα» 12,5% στα τουριστικά έσοδα οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 κατά 13,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,722 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 9,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,83 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5,268 δισ., αυξημένες κατά 12,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-27 εκτός της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά 17,6% και διαμορφώθηκαν σε 1,454 δισ. ευρώ.

Γερμανικής… προέλευσης οι υψηλότερες εισπράξεις

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 16,6% σκαρφαλώνοντας στα 2,03 δισ. ευρώ, ενώ εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν και οι εισπράξεις από τη Γαλλία (+15,6%) που αυξήθηκαν στα 769 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,9% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 632,8 εκατ. ευρώ. Από τις υπόλοιπες χώρες, πτώση κατά 2,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,632 δισ. ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν στα 954 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 18.454,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 17.982,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,7%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 2,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 10.648,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,9% και διαμορφώθηκε σε 7.806,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 13,1%.

Γερμανοί και Βρετανοί οι «πρωταγωνιστές» στις αφίξεις

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 8,0% και διαμορφώθηκε σε 2,813 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 972,5 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,022 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε.‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 2,299 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 14,6% σε 903,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 15,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Σημειώνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

