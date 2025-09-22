Φοροελαφρύνσεις σε αριθμούς: Νέα εφαρμογή δείχνει τι κερδίζεις

Tέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το όφελος που θα έχουν στην τσέπη τους από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν έως τον Ιανουάριο του 2026 ή ακόμα χειρότερα με το εκκαθαριστικό του 2027.

Τις επόμενες 15 ημέρες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία μία ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες προκειμένου να δουν στην πράξη το όφελος που θα έχουν.

Μέσω της εφαρμογής ο φορολογούμενος με βάση τα εισοδήματα που αποκτά, την πηγή, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία θα μπορεί να διαπιστώσει το όφελος που θα έχει από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος.

Σε επόμενο στάδιο, όταν θα ψηφιστούν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και ενοικίων αλλά και σειρά ακόμα παρεμβάσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημιουργία μίας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες κάνοντας χρήση των κωδικών Taxis θα μπορούν να διαπιστώνουν πιο λεπτομερώς τι ακριβώς πλήρωναν και τι θα κερδίσουν.

Ανοιχτή για όλους

Η εφαρμογή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα είναι ανοιχτή για όλους. Κάθε πολίτης θα μπορεί να καταχωρεί την ιδιότητα (μισθωτός ιδιωτικού τομέα, δημόσιος υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος), το φορολογητέο εισόδημα, την ηλικία και την οικογενειακή του κατάσταση (π.χ. αριθμό παιδιών) και να δει άμεσα πόσο αλλάζει ο φόρος εισοδήματος ή πόσο θα αυξηθεί το εισόδημα του.

Ένας νέος ηλικίας κάτω των 25 ή 30 ετών θα μπορεί να δει τι φόρο πλήρωνε έως τώρα και το όφελος που θα έχει με βάση το νέο σύστημα φορολόγησης. Σημειώνεται ότι δεν θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τι συνεπάγονται οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ή σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους κι άλλες παρεμβάσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

Παραδείγματα

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ένας φορολογούμενος θα μπορεί να δει πόση είναι η παρακράτηση φόρου με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα και πόση με την καινούργια. Για παράδειγμα ένας ο γονιός με δύο παιδιά, θα μπορέσει να πληροφορηθεί ότι αν ο μισθός του είναι 1.500 ευρώ μεικτά –ή 1.178 ευρώ καθαρά, από τον Ιανουάριο του 2026 θα δει μια αύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Αυτή η αύξηση, ανέρχεται συνολικά στα 490 ευρώ τον χρόνο ή περίπου το 40% του μισθού. Ένας νέος 22 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής σημαίνει όφελος 1.283 €/χρόνο. Αντίστοιχα ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς παιδιά, με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ.

Σε δεύτερο στάδιο μετά και την ψήφιση των μέτρων, τη «σκυτάλη» θα πάρει η ΑΑΔΕ. Μέσω πλατφόρμας οι φορολογούμενοι, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxis, θα μπορούν να έχουν πιο ακριβή αποτύπωση για το τι ίσχυε ή τι θα ισχύσει κάθε χρόνο, με βάση τ