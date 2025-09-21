Έρχεται η επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και πώς

«Μέτρα» για να διασφαλιστεί ότι το σύνολο του 1,2 εκατ. φορολογουμένων θα λάβει την επιστροφή ενός ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου ακόμη κι αν δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό μισθωτηρίου συμβολαίου στη φορολογική τους δήλωση λαμβάνει το οικονομικό επιτελείο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα διασφαλίζει την καταβολή της ενίσχυσης μέσω διασταυρώσεων που θα κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας μιλώντας στο Ertnews, βασικός στόχος είναι να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου όλοι οι δικαιούχοι. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες» για «να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να δηλώσουν στον κωδικό 081 της φορολογικής τους δήλωση τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου και να ενεργοποιηθεί η επιδότηση ενοικίου, μπορούν να το πράξουν έως το τέλος του μήνα. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικού διασταυρωτικού ελέγχου να εντοπίζει τις περιπτώσεις με δηλωμένο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ακόμη και χωρίς τον σχετικό κωδικό.

Τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια

Η επιστροφή του ενοικίου, που φτάνει έως και τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος, και έως 800 ευρώ ανά φοιτητή, θα υπολογιστεί αυτόματα και θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2025.

Το μέτρο αφορά όσους πληρούν τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

· Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

· Έγγαμοι: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο

· Μονογονεϊκές οικογένειες: από 31.000 ευρώ και πάνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη

Το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας όπως προσδιορίζεται από τον ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Αποκλεισμός

Να σημειωθεί ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων, είτε για την κύρια κατοικία είτε για φοιτητική στέγη, συνεπάγεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιδότησης εντόκως με επιτόκιο 8,76%, καθώς και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία έτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 948.000 νοικοκυριά, δηλαδή σε περίπου 1,2 εκατ. φορολογούμενους που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.