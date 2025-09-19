Συντάξεις Οκτωβρίου – επιδόματα: Πότε θα πληρωθούν – Οι ημερομηνίες καταβολής

Ποσό 1.265.245.614,94 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 2.576.449 δικαιούχους από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.
- Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».