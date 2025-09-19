Κ. Πιερρακάκης από Eurogroup/ECOFIN: Να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία

Μήνυμα πως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να επιδιώκουν μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη με όρους του 21ου αιώνα έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από την Κοπεγχάγη, προσερχόμενος για τις άτυπες συνεδριάσεις των συμβουλίων Eurogroup και ECOFIN.

Αύριο, Σάββατο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα προεδρεύσει στη συζήτηση των Ευρωπαίων ομολόγων του με θέμα την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι κατά τις άτυπες συνόδους ECOFIN και Eurogroup θα συζητηθεί ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ έως τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων.

«Να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας»

«Συναντιόμαστε επίσης ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι. Και αν υπάρχει ένα μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτήν, είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερα από το να εξαλείψουμε απλώς τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οικονομιών μας» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

Επεσήμανε, δε, ότι «πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να ενώσουμε δυνάμεις σε στρατηγικούς τομείς, στις ψηφιακές υποδομές όπως οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και να απλοποιήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη μετάβαση».

«Δεν πρέπει απλώς να προσπαθούμε να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τους κινδύνους. Πρέπει να επιδιώκουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη με όρους του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό» κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.