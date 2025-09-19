Στα 80 δισ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων

Επεκτείνεται αλλά με χαμηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ρυθμό η αγορά των κόκκινων δανείων που βρίσκονται υπό την διαχείριση των servicers.

Τα κόκκινα δάνεια ενισχύθηκαν κατά 1,6 δισεκ.ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025, έναντι της αύξησης κατά 3,5 δισεκ.ευρώ που ενισχύθηκαν το α’ τρίμηνο του έτους.

Έτσι, η συνολική αξία των δανείων που βρίσκονται στα χέρια των servicers ανέρχεται πλέον στα 79,7 δισεκ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 78,1 δισεκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ιδιώτες

Τα δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα εξακολουθούν να αποτελούν σχεδόν το ήμισυ της πίτας των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι servicers. Συγκεκριμένα, αντιστοιχούν στο 53% των συνολικών δανείων που βρίσκεται στα χέρια των servicers με συνολική αξία σχεδόν 42 δισεκ.ευρώ. Η αύξηση που σημειώθηκε στα δάνεια αυτής της κατηγορίας ήταν 1,13 δισεκ. ευρώ για το τέλος του β’τριμήνου, έναντι της αύξησης κατά 2,08 δισεκ.ευρώ το α’ τρίμηνο.

Ως προς τις υποκατηγορίες των δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,25 δισεκ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 844 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 25,38 δισεκ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά αποτελούν πλέον μεγαλύτερο μέρος της πίτας των δανείων προς ιδιώτες αυξάνοντας μάλιστα το ποσοστό τους στο 61%, από το 58% του α’ τριμήνου.

Παρατηρείται, βέβαια, μια επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των αυτών των δανείων υπό διαχείριση σε σχέση με α’ τρίμηνο, όπου για τα στεγαστικά η αύξηση ήταν στο 1,6 δισ. ευρώ και για τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια, στα 439 εκατ. ευρώ. Αυτό ίσως να οφείλεται στους ταχείς ρυθμούς που κινήθηκαν οι ρυθμίσεις των υπό διαχείριση δανείων το προηγούμενο διάστημα.

Επιχειρηματικά

Ενισχυμένα για το β’ τρίμηνο είναι και τα υπό διαχείριση επιχειρηματικά δάνεια, κατά 340 εκατ. ευρώ, ενώ το α’ τρίμηνο η αύξηση ανερχόταν στο 1,9 δισεκ.ευρώ. Για το β’ τρίμηνο, τα υπό διαχείριση επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν σε 27,97 δισεκ. ευρώ, από 27,63 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, αντιπροσωπεύοντας το 35% της πίτας των υπό διαχείριση δανείων.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκαν κατά 330 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 27,93 δισεκ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, εκ των οποίων τα 10,45 δισεκ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Όσον αφορά τα υπό διαχείριση δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, αυτά αυξήθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα 9,78 δισεκ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη αύξηση στο τέλος του α΄τριμήνου ήταν στα 485 εκατ.ευρώ.