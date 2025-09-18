Ναι μεν, αλλά …για τη μείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα

Την πτωτική του πορεία συνεχίζει ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) των ελληνικών τραπεζών παραμένοντας ωστόσο ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του SSM για το β’ τρίμηνο του 2025.

H μείωση των NPLs προκύπτει από τα στατιστικά για τις συστημικές τράπεζες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Παρόλα αυτά οι ελληνικές συστημικές τράπεζες παραμένουν υψηλά στην κατάταξη με τα καθαρά περιθώρια κέρδους ανεβαίνοντας μάλιστα στο 3ο σκαλοπάτι της κατάταξης από το 4ο που βρίσκονταν το α’ τρίμηνο.

Ποιότητα χαρτοφυλακίου

Συρρικνωμένος αλλά πάλι ο υψηλότερος εμφανίζεται και για το β’ τρίμηνο του 2025 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών συστημικών τραπεζών ανάμεσα στις χώρες του SSM.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης NPL συνέχισε την πτωτική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία τρίμηνα και από το 3,34% του α’ τριμήνου συρρικνώθηκε στο 3,18% παραμένοντας όμως και πάλι μακριά από το μέσο όρο των χωρών του SSM, ο οποίος διαμορφώνεται στο 2,22%.

Για τους επιμέρους τομείς, ο δείκτης NPL προς νοικοκυριά μειώθηκε στο 2,16%, από το 2,21% του προηγούμενου τριμήνου και το 2,24% πριν από ένα χρόνο, ενώ για τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,50%, σε σύγκριση με 3,48% του προηγούμενου τριμήνου και το 3,56% πέρυσι το ίδιο διάστημα.

Περιθώρια κέρδους

Συρρικνωμένα αλλά υψηλά παραμένουν τα περιθώρια κέρδους για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες για το β’ τρίμηνο του 2025

Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν τον τρίτο καλύτερο καθαρό περιθώριο επιτοκίου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του SSM παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται μειωμένο κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώνεται στο 2,84%, έναντι του 2,92% του προηγούμενου τριμήνου.

Το μέσο καθαρό περιθώριο επιτοκίου των χωρών του SSM καταγράφεται στο 1,51%, μειωμένο κατά 2 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρά τη συρρίκνωση των μεγεθών, η οποία εξηγείται από τις μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ που επιβράδυναν την κερδοφορία των τραπεζών, οι ελληνικές τράπεζες παρατηρείται ότι ανέβηκαν ένα σκαλοπάτι στην κατάταξη και από την 4η θέση με τις καλύτερες επιδόσεις στα έσοδα από τόκους το προηγούμενο τρίμηνο, τώρα ανέβηκε στην 3η θέση των χωρών του SSM.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Στη 10η θέση αλλά κοντά στο μέσο όρο των χωρών του SSM βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός δείκτης αυτός διαμορφώθηκε για την Ελλάδα στο 20,65%, ανεβασμένος από το 19,95% του προηγούμενου τριμήνου. Όσον αφορά το δείκτη κοινών μετοχικών κεφαλαίων Tier 1 (CET1), για την Ελλάδα διαμορφώνεται στο 16,09%. Και στις δύο περιπτώσεις οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μπορεί να τοποθετούνται χαμηλά στην κατάταξη της κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στο μέσο όρο των χωρών του SSΜ.

Για όλες τις χώρες του SSM, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 20,24%, ελαφρώς μειωμένος από το 20,29% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ ο CET1 στο 16,12%. Στο σύνολο των χωρών, ο δείκτης CET1 κυμάνθηκε από 13,18% στην Ισπανία έως 23,71% στη Λετονία το δεύτερο τρίμηνο του 2025.