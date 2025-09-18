Επιστροφή ενοικίου: Πώς θα τη λάβετε – Οι παγίδες και τα «ψιλά γράμματα»

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι ενοικιαστές και ιδιοκτήτες προκειμένου να δηλώσουν σωστά τα στοιχεία του μισθωτηρίου στη φορολογική τους δήλωση και πιο συγκεκριμένα τον κωδικό 081 (αν δεν το έχουν ήδη πράξει), προκειμένου να λάβουν χωρίς καμία άλλη ενέργεια την επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο.

Η σχετική προθεσμία για όσους δεν το έχουν κάνει λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ανακριβή τότε θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό και μάλιστα εντόκως.

Το ενδιαφέρον ιδιοκτητών και ενοικιαστών εστιάζεται και στο νέο έτος μετά και τις αλλαγές που έρχονται στον τρόπο καταβολής του ενοικίου. Η υποχρεωτική καταβολή του μέσω τραπέζης οδήγησε την ΠΟΜΙΔΑ στο να στείλει επιστολή στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισημαίνοντας διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να υπάρξουν αδικίες αλλά και την ανάγκη να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις προκειμένου το μέτρο να εφαρμοστεί ομαλά.

Πρόταση για εξαίρεση από τις κυρώσεις

Όπως τονίζεται, προς αποφυγή ευλόγων διαμαρτυριών των ενδιαφερομένων και των δύο πλευρών λόγω της ταλαιπωρίας τους αλλά και της άδικης απώλειας νομίμων εκπτώσεων και επιδομάτων, η Ομοσπονδία προτείνει να εξαιρεθούν από τις κυρώσεις:

Τα μισθώματα έως πεντακόσια ευρώ (500€) μηνιαίως

Τα μισθώματα μεταξύ συμβαλλομένων ηλικίας άνω των 70 ετών, για τους οποίους δεν ισχύει η φορολογική υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών

Τα μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί στον εκμισθωτή

Τα μισθώματα που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο ή ιδιώτη εις χείρας τρίτου ή έχουν εκχωρηθεί προς τρίτο έναντι οφειλής

Τα μισθώματα που παρακατατίθενται για οποιοδήποτε λόγο στο ΤΠ&Δ.

Επίσης, αναφορικά με τις λεπτομέρειες που αναμένονται ενόψει εφαρμογής της ρύθμισης, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να οριστεί ότι:

• Τα μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους και

• Τα μισθώματα που έχει συμφωνηθεί να εισπράττονται από πληρεξουσίους, δικηγόρους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κατοίκους εξωτερικού κλπ., θα μπορούν να καταβάλλονται νόμιμα στους λογαριασμούς αυτών, εφόσον έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές προς την ΑΑΔΕ.

• Τα μισθώματα ύψους έως 1250 € να είναι εκ του νόμου ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτου, ιδίως αν αποτελούν το μοναδικό εισόδημα του εκμισθωτή πέραν της εθνικής σύνταξης και αμελητέου ποσού τραπεζικών τόκων.

• Να καθοριστεί διαδικασία υποβολής ένστασης μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, όταν οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούν τεκμηριωμένα την επιβολή της κύρωσης αυτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές από τις προτάσεις αυτές θεωρούνται εύλογες και πιθανό να γίνουν αποδεκτές – όπως οι κοινοί λογαριασμοί, οι πληρεξούσιοι και οι προκαταβολές. Αντίθετα, δύσκολα φαίνεται να περνά η πρόταση για εξαίρεση των μισθωμάτων έως 500 ευρώ καθώς ανοίγουν ευρύτερη συζήτηση για το φορολογικό και τραπεζικό πλαίσιο.

Μέσω τραπεζών η καταβολή

Σημειώνεται ότι, όπως έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση, από το νέο έτος καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών προκειμένου ο ενοικιαστής να λάβει την επιστροφή ενός ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους.

Μόνο για φέτος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου χωρίς την προϋπόθεση της πληρωμής των ενοικίων του 2024 μέσω τραπεζών.

Διαφορετικά οι ενοικιαστές δεν θα μπορούν να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε τέλος Νοεμβρίου. Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις, η ηλεκτρονική πληρωμή μισθώματος επαγγελματικής στέγης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να κερδίσουν την έκπτωση τιμολογίου από τα έξοδα. Έτσι, στην περίπτωση που το ενοίκιο καταβάλλεται χωρίς τη μεσολάβηση τράπεζας, η επιχείρηση δεν θα μπορεί να περιλάβει το ποσό αυτό ως δαπάνη στον ισολογισμό της.