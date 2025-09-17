Logo Image

Ασταμάτητες οι τιμές διαμερισμάτων: Άλμα 7,3% το β’ τρίμηνο – Ο «χάρτης» των αυξήσεων

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ / INTIME NEWS

Άλμα 5,9% στην Αθήνα και 8,8% στη Θεσσαλονίκη - Η εικόνα στην υπόλοιπη χώρα

Το ανοδικό τους ράλι συνεχίζουν οι τιμές ακινήτων, όπως προκύπτει και από τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας, και τα οποία δείχνουν πως το β΄ τρίμηνο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 7,3%.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,0% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023.

Αύξηση τόσο στα νέα, όσο και στα παλιά διαμερίσματα

Ειδικότερα, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο φέτος, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,8% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,2% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.

Άλμα 5,9% στην Αθήνα και 8,8% στη Θεσσαλονίκη

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,8% στη Θεσσαλονίκη, 8,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,6%, 7,5% και 10,7% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).

