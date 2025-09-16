Logo Image

Γ. Παπαχρήστου (Διευθύνων Σύμβουλος Υπερταμείου) στο AIIS: Ιδρύεται το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ

«Το νέο Ταμείο που ανακοινώνουμε σήμερα διαθέτει πολυάριθμα χαρακτηριστικά που το καθιστούν πραγματικά μοναδικό», υπογράμμισε ο κ. Παπαχρήστου

Την ίδρυση ενός νέου Ταμείου, του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, μιλώντας στο συνέδριο Athens International Investors Summit, που διοργανώνεται από το Υπερταμείο και τη BlackRock.

Ο κ. Παπαχρήστου είπε χαρακτηριστικά:

«Μέσα από την υπεύθυνη και επαγγελματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, η αποστολή του Υπερταμείου είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, δημιουργώντας βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αξία για τις επόμενες γενιές. Σήμερα, η αποστολή μας εξελίσσεται περαιτέρω με τη δημιουργία, που έχω την τιμή να ανακοινώσω, του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών.

Το Υπερταμείο, το Εθνικό Ταμείο της Ελλάδας, εξελίσσεται σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, όπως ήδη περιέγραψα, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό του το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών, το οποίο είναι, στην ουσία, ο νέος επενδυτικός του βραχίονας.

Το νέο Ταμείο που ανακοινώνουμε σήμερα διαθέτει πολυάριθμα χαρακτηριστικά που το καθιστούν πραγματικά μοναδικό. Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο του είδους του στην Ελλάδα – ένας καταλύτης για την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε δυναμικούς τομείς της αποκαλούμενης νέας οικονομίας.

Το νεοσύστατο επενδυτικό όχημα ξεκινά τη λειτουργία του με αρχικό κεφάλαιο 303 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη επένδυση του Ταμείου αναμένεται να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες, με στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1 δισεκ. ευρώ στην ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον».

