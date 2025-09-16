Κ. Πιερρακάκης στο AIIS: Επιταχύνουμε όλες τις αλλαγές για να πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη

«Στεκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας αρχής. Και αυτό που κάθε διεθνής επενδυτής θα αναγνώριζε τα τελευταία έξι χρόνια είναι ότι μια νέα, ισχυρή βούληση διαπερνά τη χώρα. Είναι η βούληση να γίνουν πράξη τα λόγια. Είναι η πολιτική βούληση να φέρουμε μια μόνιμη αλλαγή», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τον χαιρετισμό του στο Athens International Investor Summit (AIIS) με θέμα «Investing in Innovation and Infrastructure as Drivers of Growth».

Ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε πετύχει σταθερότητα και ανάπτυξη μετά από μια βαθιά ύφεση. Τώρα στοχεύουμε να επιταχύνουμε όλες τις πρωτοβουλίες που οδηγούν την οικονομία σε μια νέα εποχή ισχυρής ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί εντυπωσιακά, εφόσον ακολουθήσουμε τον σωστό δρόμο.

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς άλλη μία χώρα της Ευρωζώνης. Μετά από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, είναι μια χώρα που ενσαρκώνει όλες τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι’ αυτό μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε τις επενδύσεις και να τις κάνουμε να πετύχουν. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές».

«Έχουμε μια ιστορία δημοσιονομικής επιτυχίας, έχουμε μια ιστορία ψηφιακής επιτυχίας. Το χρέος μας μειώνεται γρήγορα. Βρισκόμαστε σε υψηλά επίπεδα, στο 153,5%. Αλλά αν κοιτάξει κανείς την κλίμακα και την ταχύτητα μείωσης του εθνικού μας χρέους, μπορεί να δει ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ σε όρους χρέους προς ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα, η ανάπτυξή μας, στο 2,3%, είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ», πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει αυτούς τους ευνοϊκούς ανέμους. Και αυτή είναι στην πραγματικότητα η πολιτική βούληση αυτής της κυβέρνησης και η νοοτροπία του ελληνικού λαού για να το επιτύχει», υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.