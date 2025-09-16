Logo Image

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοιχτή και πάλι η πλατφόρμα

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Προθεσμία αιτήσεων έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Επιτρέπεται εκ νέου από σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 – 31/7/2025).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Εγκύκλιος_στεγαστικού_επιδόματος_2024-2025

