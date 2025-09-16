Ανάλυση ΕΤΕ: Ετήσια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υψηλότερη του 2%

Η τρέχουσα πορεία του ΑΕΠ συμβαδίζει με την εκτίμηση για ετήσια ανάπτυξη ελαφρώς υψηλότερη από 2%, επισημαίνει σε ανάλυσή της η Εθνική Τράπεζα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΤΕ, κομβικός αναμένεται να είναι ο ρόλος της δημοσιονομικής αλλά και της νομισματικής πολιτικής για το υπόλοιπο του έτους, αλλά και για το 2026 στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, η οποία αναμένεται ήδη από το 3ο τρίμηνο του 2025 με βάση το προβλεπτικό υπόδειγμα της ΕΤΕ. Ταυτόχρονα, στην ανάλυσή της, η τράπεζα επισημαίνει ότι οι πρόδρομοι δείκτες έχουν ενισχυθεί γεγονός που υποστηρίζει το βασικό συμπέρασμα περί επιτάχυνσης της του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ.

Αύξηση του ΑΕΠ και της ανάπτυξης

Σύμφωνα με το υπόδειγμα βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΤΕ, εκτιμάται ότι για το 3o τρίμηνο του 2025 θα σημειωθεί αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά +2,2% σε ετήσια βάση και +0,7% σε τριμηνιαία βάση (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία).

Παράλληλα, η τρέχουσα πορεία του ΑΕΠ συμβαδίζει με την εκτίμηση για ετήσια ανάπτυξη ελαφρώς υψηλότερη από 2%, με δυνατότητα για μικρή ανοδική αναθεώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές, ο ΑΣΠΚ του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιες επενδύσεις θα διατηρήσουν την ισχυρή δυναμική τους από το 2ο τρίμηνο του 2025, και οι τάσεις των τιμών στην ενέργεια θα παραμείνουν ευνοϊκές, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να υποχωρούν κατά 17,0% ετησίως (σε ευρώ), στο οκτάμηνο του έτους.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να λάβει υποστήριξη από τη δημοσιονομική ώθηση, η οποία, σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2ο εξάμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση της πλήρους επίτευξης των στόχων της υλοποίησης του ΠΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το υπόλοιπο του έτους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ, η ισχυρή δημοσιονομική υπεραπόδοση έναντι των στόχων συνεχίστηκε το επτάμηνο του 2025, με το πρωτογενές πλεόνασμα να αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3,5-4,0% του ΑΕΠ το 2025, από 4,8% το 2024.