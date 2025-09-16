Προς ενιαία προσέγγιση ΜΕΑ μικρών τραπεζών από την ΕΚΤ

Ενιαία εποπτική προσέγγιση για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) που έχουν στην κατοχή τους τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, αναζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

Η διαβούλευση ξεκίνησε χθες και θα είναι ανοιχτή έως τις 27 Οκτωβρίου. Απευθύνεται στις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες είναι και υπεύθυνες για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία είναι συνήθως μικρότερες τράπεζες από τα σημαντικά ιδρύματα, αλλά ο δείκτης τους για τα ΜΕΑ βαίνει ανοδικά από το 2024.

Κατευθυντήριες γραμμές

Το προσχέδιο της ΕΚΤ απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) ως άμεσους εποπτικούς φορείς των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων και εστιάζει στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης κινδύνων και των εποπτικών προτύπων, αφήνοντας παράλληλα στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρμόδιων αρχών την εποπτεία.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω προσχέδιο καθορίζει μια κοινή εποπτική προσέγγιση. Περιλαμβάνει επίσης τις προσδοκίες εποπτικής κάλυψης για το απόθεμα των παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων που δημιουργήθηκαν πριν από τις 26 Απριλίου 2019. Παράλληλα, επιτρέπει στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) να καθορίζουν ετησίως ποια λιγότερο σημαντικά ιδρύματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πλαισίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια κινδύνου ενώ τους επιτρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και να αποφεύγουν τις στρεβλωτικές επιπτώσεις.

Επιπλέον, οι ΕΑΑ θα αξιολογούν την παρακολούθηση των τραπεζών που έχουν προσδιοριστεί κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένης τράπεζας.

Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά κατά την περίοδο από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Διακυμάνσεις

Αν και τα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, εξηγεί η ΕΚΤ, εν μέρει χάρη στην κοινή εποπτική προσέγγιση για τα σημαντικά ιδρύματα, ορισμένα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα με τη διαχείριση των παλαιών MEA.

Σύμφωνα με άρθρο του Sharon Donnery, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, έπειτα από χρόνια σταθερής μείωσης, η πτωτική τάση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο σταμάτησε το 2023. Τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις μικρότερες τράπεζες άρχισαν μάλιστα να αυξάνονται εκ νέου το 2024, αν και με μέτριο ρυθμό, σημειώνει σε άρθρο του.

Αν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνδέονται με τον οικονομικό κύκλο και είναι φυσικό να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, «είναι σημαντικό να παρακολουθούνται στενά και να προβλέπονται επαρκώς», σημειώνει ο Sharon Donnery.

Ωστόσο, «στη σημερινή αβέβαιη οικονομία, που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους και πολύπλοκους παράγοντες κινδύνου, οι τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις χωρίς να εμποδίζονται από τις παρατεταμένες ζημίες από παλαιότερες εκθέσεις σε κίνδυνο», σημειώνει.

Στη σχετική της ανακοίνωση από την άλλη, η ΕΚΤ αναφέρει πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι τα αποθέματα αυτά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένουν στους ισολογισμούς τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έχουν χαμηλότερα ποσοστά κάλυψης σε σύγκριση με αυτά που κατέχουν τα σημαντικά ιδρύματα.