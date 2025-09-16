Logo Image

Alphabet: Στο κλαμπ με τις πιο πολύτιμες εταιρείες – Ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Alphabet: Στο κλαμπ με τις πιο πολύτιμες εταιρείες – Ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Η μετοχή της σημείωσε άνοδο στην αρχή της εβδομάδας, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της πάνω από τα 3 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά.

Στο «κλειστό» κλαμπ των εταιρειών με αξία άνω των 3 τρισ. δολαρίων μπήκε την Δευτέρα η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet.

Η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο έως και 4,7% τη Δευτέρα, φτάνοντας στο ενδοσυνεδριακά στο υψηλό των 252,75 δολαρίων, ανεβάζοντάς την σε κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 3 τρισ.δολάρια για πρώτη φορά.

Είναι μόλις η τέταρτη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση στα 3 τρισ. δολάρια. Στο ίδιο κλαμπ με τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο υπάγονται οι Nvidia, Microsoft και Apple.

Η μετοχή της έχει αυξηθεί πάνω από 30% το 2025.

Οι μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα βρίσκονται σε ανοδική πορεία αυτόν τον μήνα μετά από μια απόφαση αντιμονοπωλιακής αρχής, η οποία απέφυγε να επιβάλει στον γίγαντα των αναζητήσεων τα πιο αυστηρά μέτρα που ζητούσαν οι ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του προγράμματος περιήγησης Chrome. Η μετοχή της Alphabet κινήθηκε ανοδικά λόγω της εξέλιξης, η οποία θεωρήθηκε επίσης ως καταλύτης για τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα που ενισχύθηκε επίσης.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της Alphabet, τα οποία έδειξαν ότι η ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις πωλήσεις.

Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στο ράλι της Δευτέρας είναι μια αισιόδοξη ειδηση από την Citi, που αύξησε την τιμή-στόχο της τράπεζας για τη μετοχή από 225 δολάρια σε 280 δολάρια (υποδηλώνοντας περαιτέρω άνοδο 11% από το υψηλό της Δευτέρας) και η είδηση ​​του Σαββατοκύριακου ότι η εφαρμογή Gemini AI της Google ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης με τις πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές στο App Store της Apple.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,26 τρισ. δολαρίων, είναι η Nvidia. Ωστόσο, ο αναλυτής της Melius Research, Ben Reitzes, προβλέπει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την Alphabet, σε σημείο που η αξία της θα μπορούσε να φτάσει τα 9 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube