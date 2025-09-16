Alphabet: Στο κλαμπ με τις πιο πολύτιμες εταιρείες – Ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Στο «κλειστό» κλαμπ των εταιρειών με αξία άνω των 3 τρισ. δολαρίων μπήκε την Δευτέρα η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet.

Η μετοχή της Alphabet σημείωσε άνοδο έως και 4,7% τη Δευτέρα, φτάνοντας στο ενδοσυνεδριακά στο υψηλό των 252,75 δολαρίων, ανεβάζοντάς την σε κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 3 τρισ.δολάρια για πρώτη φορά.

Είναι μόλις η τέταρτη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση στα 3 τρισ. δολάρια. Στο ίδιο κλαμπ με τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο υπάγονται οι Nvidia, Microsoft και Apple.

Η μετοχή της έχει αυξηθεί πάνω από 30% το 2025.

Οι μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα βρίσκονται σε ανοδική πορεία αυτόν τον μήνα μετά από μια απόφαση αντιμονοπωλιακής αρχής, η οποία απέφυγε να επιβάλει στον γίγαντα των αναζητήσεων τα πιο αυστηρά μέτρα που ζητούσαν οι ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης του προγράμματος περιήγησης Chrome. Η μετοχή της Alphabet κινήθηκε ανοδικά λόγω της εξέλιξης, η οποία θεωρήθηκε επίσης ως καταλύτης για τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα που ενισχύθηκε επίσης.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της Alphabet, τα οποία έδειξαν ότι η ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις πωλήσεις.

Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στο ράλι της Δευτέρας είναι μια αισιόδοξη ειδηση από την Citi, που αύξησε την τιμή-στόχο της τράπεζας για τη μετοχή από 225 δολάρια σε 280 δολάρια (υποδηλώνοντας περαιτέρω άνοδο 11% από το υψηλό της Δευτέρας) και η είδηση ​​του Σαββατοκύριακου ότι η εφαρμογή Gemini AI της Google ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης με τις πιο δημοφιλείς δωρεάν εφαρμογές στο App Store της Apple.

Αυτή τη στιγμή η εταιρεία με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,26 τρισ. δολαρίων, είναι η Nvidia. Ωστόσο, ο αναλυτής της Melius Research, Ben Reitzes, προβλέπει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την Alphabet, σε σημείο που η αξία της θα μπορούσε να φτάσει τα 9 τρισ. δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.