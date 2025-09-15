Wall: Ιστορικό ρεκόρ για τον S&P 500 με διπλή ώθηση προσδοκιών από τα μέτωπα ΗΠΑ – Κίνας και Fed

Πάνω από τις 6.600 μονάδες έκλεισε ο S&P 500 για πρώτη φορά στην ιστορία του, εν μέσω ευφορίας που έφερε η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Κίνας έχουν θετική εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές περιμένουν την πρώτη για φέτος μείωση επιτοκίων από την Fed.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,5% κλείνοντας στις 6.615,28 μονάδες. Ο Nasdaq άγγιξε επίσης νέο ιστορικό υψηλό με άνοδο 0,9% στις 22.348,75 μονάδες. O Dow Jones εμφάνισε μικρή άνοδο της τάξης των 49,23 μονάδων ή 0,1% τερματίζοντας στις 45.883,45 μονάδες.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για δεύτερη ημέρα για τους δασμούς και την προθεσμία για την πώληση της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο ByteDance. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνάντηση μεταξύ των αξιωματούχων ήταν θετική και ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που «οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πάρα πολύ να σωθεί», αναφερόμενος στο TikTok.

Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση του TikTok, εάν η Κίνα δεν αποσύρει τις απαιτήσεις της για μείωση των δασμών και των περιορισμών στην τεχνολογία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Και προσκόμματα

Καθώς όμως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονταν, η κινεζική ρυθμιστική αρχή της αγοράς δήλωσε ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της Κίνας και ότι θα συνεχίσει την έρευνά της σε βάρος του κατασκευαστή τσιπ. Η μετοχή της Nvidia διαφοροποιήθηκε από την ευρύτερη τάση των «Επτά Μεγάλων» (Magnificent Seven), κλείνοντας σχεδόν αμετάβλητη.

Η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε 3% μετά την αποκάλυψη από τον διευθύνοντα σύμβουλ, Έλον Μασκ, ότι αγόρασε μετοχές της εταιρείας αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων – στη μεγαλύτερη αγορά που έχει κάνει έως σήμερα στην ανοιχτή αγορά και στην πρώτη σημαντική κίνηση από το 2020. Οι επενδυτές ερμήνευσαν αυτή την κίνηση ως ψήφο εμπιστοσύνης του Μασκ προς την εταιρεία, η οποία προσπαθεί να εστιάσει περισσότερο στη ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ενταθεί. Με τη σημερινή άνοδο, η Tesla «έσβησε» τις απώλειες για το τρέχον έτος. Την ίδια στιγμή, η Alphabet πέρασε το φράγμα των 3 τρισ. δολαρίων.

Αναζωπυρώνονται οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Τα σημερινά κέρδη λαμβάνουν χώρα μετά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δείχνουν εξασθένηση στην αγορά εργασίας, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια όταν ολοκληρώσει τη συνεδρίασή της την Τετάρτη. Η αγορά εμφανίζεται βέβαιη κατά 95,8% για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η πιθανότητα μιας πιο ισχυρής μείωσης κατά 50 μονάδων βάσης είναι μόλις 4,2%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

«Η αγορά περιμένει πλήρως ότι η Fed θα ξεκινήσει μια σειρά μειώσεων επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Wells Fargo Investment Institute. «Η σημερινή κίνηση δείχνει ότι οι επενδυτές τοποθετούνται εν όψει της ανακοίνωσης της Τετάρτης. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε ένα γεγονός “αγόρασε στη φήμη, πούλησε στο γεγονός”, αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά πιθανότατα δεν θα θέλουν να μπουν στη συνεδρίαση της Τετάρτης με short στη μετοχή S&P 500».

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να στηρίζουν το χρηματιστήριο, το οποίο έχει λάβει ώθηση από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τη Γερουσία για να δουν αν ο Στίβεν Μιράν θα ορκιστεί ως μέλος της Fed εγκαίρως για τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας.