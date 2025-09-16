Ευλογιά των προβάτων: Από αύριο η αντεπίθεση με μπλόκα, καραντίνα και αυστηρούς ελέγχους

Ενεργοποιείται από αύριο το σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της ευλογιάς, το οποίο συμφωνήθηκε ομόφωνα κατά την χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με τους Περιφερειάρχες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο μηχανισμός της «εφόδου των δέκα ημερών» όπως τον χαρακτήρισε ο κ. Τσιάρας, θα περιλαμβάνει επιτόπιους ελέγχους των κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, ειδικά των Περιφερειών που πλήττονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά.

Παράλληλα, μέσω της διαδικασίας της απολύμανσης, δρομολογείται η έκδοση συγκεκριμένου πιστοποιητικού με το οποίο θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να παραδίδουν γάλα, ζωοτροφές διασφαλίζοντας τα μέτρα βιοασφάλειας.

Καραντίνα

Κατά την σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης και άλλα μέτρα όπως να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς.

Όπως επίσης και το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι με απολυμαντικά μέσα δια των Περιφερειών, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, το πλαίσιο αλλά και το επίπεδο της βιοσφάλειας, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Το κόστος για όλα τα μέτρα βαραίνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, που είναι και αρμόδιες για την εφαρμογή τους.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα εύκολα και συνεπώς δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή» ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, διότι «διαφορετικά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με lockdown».

Κρούσματα και θανατώσεις

Σημειώνεται ότι από τον πέρσι τον Αύγουστο μέχρι και το τέλος του φετινού Αυγούστου σε συνολικά 2.446 δείγματα έχουν επιβεβαιωθεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκμεταλλεύσεις. Όπως έχει ήδη αναφέρει η «Ν» σε χθεσινό δημοσίευμα συνολικά οι θανατώσεις από την ευλογιά ανέρχονται σε 262.854 ζώα.

Οι περιφερειακές ενότητες που είναι σε «κόκκινο» καθώς έχουν εντοπιστεί κρούσματα είναι : Αιτωλοακαρνανίας, Άνδρου, Αχαίας, Έβρου, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Λήμνου, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας, Φωκίδας και Χαλκιδικής.