ΟΠΕΚΕΠΕ υπό επιτήρηση: Νέα παράταση, οριστική λύση το 2026

Εξάμηνη παράταση πήρε από την Κομισιόν το «action plan» για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο έως το ερχόμενο Μάρτιο να έχουν ολοκληρωθεί και τα προβλεπόμενα για τη μεταβίβαση του Οργανισμού πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Προσδοκία είναι ο μηχανισμός για τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου και το σύστημα ΟΣΔΕ για το 2026 να «τρέξουν» από την νέα υποδιοίκηση που θα δημιουργηθεί στην ΑΑΔΕ.

Κατά την εξάμηνη παράταση της «επιτήρησης» του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραμείνει ο οργανισμός πληρωμών ενώ μετά το πέρας της ολοκλήρωσης όλων όσων προβλέπει το επικαιροποιημένο action plan η πιστοποίηση από την Κοινότητα εκτιμάται ότι θα δοθεί στο νέο οργανισμό που θα υπαχθεί στην ΑΑΔΕ.

Αυτόνομη υποδιοίκηση

Αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη υποδιοίκηση η οποία θα αναλάβει τις πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων καθώς και τον έλεγχο θα λειτουργεί υπαγόμενη στην ΑΑΔΕ αλλά θα είναι αυτόνομη πχ θα έχει δικό του πληροφοριακό σύστημα – το οποίο βέβαια θα συνδέεται με την ΑΑΔΕ- θα έχει εσωτερικό έλεγχο και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Έχουν γίνει αρκετά βήματα και αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Όταν ξεκινήσαμε με το action plan δεν είχε προβλεφθεί η μετάβιβαση του οργανισμού πληρωμών στην ΑΑΔΕ.

Τώρα που κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση (σ.σ. της μεταβίβασης στην ΑΑΔΕ) πρέπει να γίνουν και άλλες προσαρμογές και συμφωνήθηκε όλη η προσπάθεια εξυγίανσης και μεταβίβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει ενιαία» τόνισε ο αρμόδιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στο περιθώριο χθεσινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αχαρνών, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μέχρι το καλοκαίρι όλα τα τεχνικά ζητήματα θα έχουν επιλυθεί ώστε το επόμενο ΟΣΔΕ να «τρέξει» από την νέα υποδιοίκηση της ΑΑΔΕ.