Ρεύμα: Ηλεκτροσόκ στους λογαριασμούς Οκτωβρίου;

Αναστροφή της πτωτικής τροχιάς και μάλιστα με αυξήσεις στις χρεώσεις των τιμολογίων για τον Οκτώβριο προμηνύουν τα «σήματα» της αγοράς που έχουν μεσολαβήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια της κατακόρυφης μείωσης που κατέγραψε η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο (μείον 27%), οι προμηθευτές ρεύματος προσάρμοσαν προς τα κάτω τις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων με ορισμένες να υποχωρούν μέχρι και 38%.

Η μέση τιμή των «ειδικών» προϊόντων για τον Σεπτέμβριο, όπως εναλλακτικά λέγονται τα «πράσινα» τιμολόγια, διαμορφώθηκε στα 14,1 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, ήτοι μειωμένη κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του Αυγούστου, όταν η μέση τιμή στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η σημαντική διαφοροποίηση από μήνα σε μήνα αποτυπώνεται φυσικά και στο εύρος των τιμών με τα νούμερα του Σεπτεμβρίου να διαμορφώνονται από 8,98 έως 16,2 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,15-25,5 λεπτών τον Αύγουστο.

Τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής στην αγορά, όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς που συνομίλησαν με την «Ν», προμηνύουν μια «διόρθωση» προς τα πάνω με το ερωτηματικό να μένει ποια ένταση θα έχει μιας και απομένουν ακόμη 15 μέρες για να καταλήξει το τοπίο πάνω στο οποίο θα κληθούν να αποφασίσουν οι πάροχοι για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσουν.

Ενδεικτικά, η μέση τιμή της χονδρικής για τις πρώτες 16 μέρες του μήνα διαμορφώνονται στα 95,02€/MWh, ήτοι αυξημένη κατά 29,89% σε σχέση με την μέση χονδρική τιμή του Αυγούστου, όταν το «ταμπλό» του Χρηματιστηρίου έκλεισε στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Το πρόβλημα παραμένει

Σε μια πιο μακροσκοπική εκτίμηση της κατάστασης και με γνώση των δυσκολιών σε ακριβείς εκτιμήσεις δεδομένης της μεταβλητότητας που διακρίνει την αγορά ενέργειας, στέλεχος της αγοράς επισημαίνει ότι η «ανάπαυλα» του Σεπτεμβρίου πιθανά να αποδειχθεί «εφήμερη», μιας και το έδαφος για νέες ανατιμήσεις παραμένει στο ακέραιο.

Το εν λόγω σκηνικό κρίνεται και θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την διακύμανση των τιμών του φυσικού αερίου με το καύσιμο να συνεχίζει να καθορίζει την τιμή στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες οριακής τιμολόγησης, δηλαδή με την μέση ωριαία τιμή της αγοράς να «κλειδώνει» στην προσφορά της ακριβότερης μονάδας που μπαίνει στο σύστημα για να καλύψει την ζήτηση.

Αυτό συμβαίνει κατά τις βραδινές ώρες όταν και υποχωρεί η παραγωγή των φωτοβολταϊκών με τα φορτία να αυξάνουν, ενώ το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται όσο πηγαίνουμε προς την χειμερινή περίοδο, καθώς η ζήτηση αυξάνει λόγω θέρμανσης με την παραγωγή των φωτοβολταϊκών να περιορίζεται σε λιγότερες ώρες μέσα στη μέρα καιρού επιτρέποντος.

Σε κάθε περίπτωση, στελέχη της αγοράς υπογραμμίζουν την ανάγκη παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που με την σειρά τους θα επιτρέψουν μια «διόρθωση» των τιμών σε μια περισσότερο μόνιμη βάση που δεν θα διασαλεύεται σε κάθε μικρή και μεγάλη κρίση της αγοράς ενέργειας, ανάλογες με αυτές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια ανά την Ευρώπη και σε επιμέρους αγορές.

Σταθερά τα «μπλε» στο προσκήνιο

Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές, θέλοντας να απαλλαγούν από την αβεβαιότητα και την αστάθεια της αγοράς, έχουν στραφεί στη σταθερή τιμολόγηση με τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια να κερδίζουν διαρκώς έδαφος τους τελευταίους μήνες.

Εκεί, η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει κλειδωμένη, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στη χονδρική, δίνοντας στους καταναλωτές προβλεψιμότητα και σταθερότητα στους λογαριασμούς τους.

Η επιλογή αυτή αποκτά ξανά αυξημένη σημασία, καθώς η εμπειρία των τελευταίων μηνών δείχνει ότι η αγορά παραμένει ευμετάβλητη και δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί η πορεία της.