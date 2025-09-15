ΤτΕ: Αναθεώρηση του πληθωρισμού προς τα πάνω – Στο 3,1% για το 2025

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα παραμείνει υψηλός το 2025 αν και θα συνεχίσει να επιβραδύνεται τα δύο επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
Το 2025, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να παραμείνει υψηλός και να διαμορφωθεί στο 3,1% λόγω:
- του επίμονου πληθωρισμού των υπηρεσιών (κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων στους μισθούς και τα ενοίκια, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των αυξήσεων στους έμμεσους φόρους),
- του υψηλού πληθωρισμού των μη επεξεργασμένων τροφίμων, και
- των λιγότερο αρνητικών ρυθμών πληθωρισμού της ενέργειας (λόγω των υψηλών πληθωριστικών ρυθμών στην ηλεκτρική ενέργεια).
Επιβράδυνση αναμένεται να δούμε από το 2026, με την ΤτΕ να εκτιμάει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,6%, ενώ το 2027, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%, λόγω του αντίκτυπου του νέου συστήματος trading εκπομπών ρύπων στις τιμές της ενέργειας.
Όπως σημειώνεται, ο πληθωρισμός τόσο για φέτος όσο και για το 2026 αναθεωρείται σημαντικά προς τα πάνω, στο 3,1% (από 2,5%) για το 2025 και στο 2,6% (από 2,1%) το 2026. Αυτές οι αναθεωρήσεις οφείλονται στον υψηλότερο, και πιο επίμονο από το αναμενόμενο, πληθωρισμό των υπηρεσιών και τον πληθωρισμό των τροφίμων.
Σε υψηλά επίπεδα ο δομικός πληθωρισμός
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει την ενέργεια και τα τρόφιμα, αναμένεται να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, στο 4%, παρουσιάζοντας σημαντική απόκλιση από τη ζώνη του ευρώ, κυρίως λόγω της υψηλής επίμονης αύξησης του πληθωρισμού των υπηρεσιών. Αναμένεται να μειωθεί στο 2,3% έως το 2027, αντανακλώντας κυρίως την υποχώρηση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.