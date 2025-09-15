Νταγκ Μπέργκαμ (Υπ. Εσωτερικών των ΗΠΑ) στη «Ν»: Εξαιρετικές συνέργειες με την Ελλάδα σε ενέργεια και ναυπηγεία

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Μεγάλα σχέδια για τη συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας στους τομείς της ενέργειας και των ναυπηγήσεων έχουν οι Αμερικανοί, όπως τονίζει ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ,σε αποκλειστική συνέντευξή του στη «Ν».

Ο κ. Μπέργκαμ κάνει λόγο, μάλιστα, για μια «εξαιρετική συνεργασία» μεταξύ της Chevron και της Hellenic Energy, που θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο ερώτημα, μάλιστα, αν η διοίκηση Τραμπ είναι έτοιμη να υποστηρίξει -αν χρειαστεί- το εξορυκτικό και ερευνητικό έργο των αμερικανικών εταιρειών στη Μεσόγειο, υπενθυμίζει με νόημα ότι πέταξαν αμερικανικά F-35 στην πρόσφατη ορκωμοσία του προέδρου της Γουιάνας, που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Βενεζουέλα για έρευνες σε διαφιλονικούμενες θαλάσσιες ζώνες.

Ο κ. Μπέργκαμ αναφέρεται, επίσης, στον στρατηγικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Σημειώνει ακόμη ότι στις επαφές του στην Αθήνα αναδείχθηκε ο τεράστιος ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας και των ναυπηγεί-ων Ελευσίνας, κάνοντας λόγο για πρόσθετες κεφαλαιουχι-κές επενδύσεις για πλωτές δεξαμενές, για μερικά από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και τα μεγαλύτερα σκάφη με-ταφοράς LNG.

Η συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, στη «Ν» έχει ως εξής:

Κύριε υπουργέ, κατ’ αρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω για την επίσημη και πολύ, πολύ σημαντική επίσκεψή σας στην Ελλάδα. Πείτε μας για τον σκοπό της επίσκεψής σας.

«Κατ’ αρχάς, οι συναντήσεις μου στο υψηλότερο επίπεδο στην Αθήνα είναι προφανώς ένα σημάδι για τη σημασία της σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Πάντα υπήρχε μια βαθιά αγάπη μεταξύ των δύο χωρών. Υπήρξε εξαιρετική συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει μια κοινή πεποίθηση, υπάρχουν κοινές αξίες ανάμεσα στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει επίσης μια συνέργεια γύρω από τις μεταρρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων, για την ενεργειακή πολιτική, για μείωση των φόρων και για χαμηλότερα επιτόκια, με στόχο μια ισχυρή οικονομία. Και, για την Ελλάδα, αυτό σίγουρα φαίνεται στους αριθμούς: το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις κεφαλαίων που έρχονται στην Ελλάδα, ακόμη και από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας».

Κύριε Μπέργκαμ, είστε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας και την ενέργεια…

«Μιχάλη, αν και υπουργός Εσωτερικών, ο τίτλος είναι εσφαλμένος. Το χαρτοφυλάκιό μου περιλαμβάνει όλα τα νησιά του Ειρηνικού, τη διαχείριση σχεδόν του 20% της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών και όλες τις υπεράκτιες γεωτρήσεις. Είτε πρόκειται για ορυκτά, κρίσιμες πρώτες ύλες, σπάνιες γαίες, ενεργειακή ανάπτυξη, ακόμη και τη δασοκομία. Άρα, αφορά όλους τους φυσικούς πόρους. Και η ύπαρξη μιας ισχυρής ενεργειακής πολιτικής είναι αυτό που οδηγεί σε μια ισχυρή οικονομία και χαμηλό πληθωρισμό.

Είμαι επικεφαλής του ”Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας”. Πιθανώς, η καλύτερη μετάφραση για τα ελληνικά θα ήταν ”Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Αφθονίας”, επειδή η ιδέα είναι να έχουμε αρκετή ενέργεια, για να πουλήσουμε στους φίλους και τους συμμάχους μας, ώστε να σταματήσουν να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας.

Η βοήθεια προς την Ε.Ε. και την Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων της, του πλήρους τερματισμού της χρήσης ρωσικού φυσικού αερίου, είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της κυβέρνησης Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη στον κόσμο. Πραγματικά δεν του αρέσει όταν άνθρωποι πεθαίνουν στον πόλεμο. Όπως λέει, ‘‘θέλω να σταματήσω τις δολοφονίες’’.

Και ο Αμερικανός πρόεδρος σταμάτησε μια σειρά από συγκρούσεις, στους πρώτους επτά μήνες της θητείας του. Αλλά, όταν εξετάζουμε χώρες όπως το Ιράν, που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, ή τη Ρωσία, που χρηματοδοτεί έναν πόλεμο, δεν έχει νόημα για τους συμμάχους μας να αγοράζουν ενέργεια από αυτές τις χώρες. Επειδή χρησιμοποιούν αυτήν την ενέργεια, τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, για να χρηματοδοτούν τους πολέμους που διεξάγουν. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε δύο πλευρές μιας σύγκρουσης. Ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει την ενεργειακή πολιτική ως έναν δρόμο προς την ειρήνη. Βλέπει την ενεργειακή διπλωματία ως έναν δρόμο προς την ευημερία, για χαμηλό πληθωρισμό και υψηλή ανάπτυξη.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής στην ιστορία της, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένας μεγάλος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μετατραπεί απευθείας σε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν».

Κύριε υπουργέ, όπως έλεγε και ο Πλάτων, «η γνώση δημιουργεί ευδαιμονία»…

«Ακριβώς. Η γνώση είναι δύναμη. Αυτό είναι ένα ρητό που υπάρχει σε πολλές γλώσσες. Αλλά τώρα κυριολεκτικά η δύναμη γίνεται γνώση. Η δύναμη είναι γνώση. Αν έχεις περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, μπορείς να παράγεις περισσότερη νοημοσύνη.Ακριβώς. Και ένα κέντρο δεδομένων είναι μια τεχνητή νοημοσύνη. Ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, καλύτερα, ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, όπου παίρνεις ηλεκτρική ενέργεια και τη μετατρέπεις σε τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια τεχνολογία γενικής χρήσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε κλάδο: Άμυνα, ναυπηγική,γεωργία, εκπαίδευση, διακυβέρνηση. Μου το έδειξε και ο πρωθυπουργός σας, κατά τη συνάντησή μας. Αισθάνθηκα ότι οι Έλληνες κατευθύνονται προς τη σωστή κατεύθυνση,υπό την ηγεσία του πρωθυουργού Μητσοτάκη, επειδή προσπαθεί να προσφέρει καλύτερη διακυβέρνηση για τον λαό, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία».

Ήδη, η Microsoft κατασκευάζει ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα…

«Ακριβώς. Και είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Microsoft ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης εδώ στην Ελλάδα. Το επόμενο κύμα κεφαλαιακών επενδύσεων σε οποιαδήποτε οικονομία θα καθοδηγείται από το ποιος έχει χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν θα εγκαθιστούσες έναν αλευρόμυλο σε μια τοποθεσία όπου το σιτάρι κοστίζει τρεις φορές περισσότερο από ό,τι θα κόστιζε κάπου αλλού,όπου θα μπορούσες να βρεις σιτάρι υψηλής ποιότητας, σε χαμηλή τιμή.

Ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης ‘‘πηγαίνει’’ σε μέρη με αξιόπιστη, άφθονη,οικονομικά προσιτή και ασφαλή ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι θα λαμβάνονται οι αποφάσεις.Και αυτές οι ροές κεφαλαίων θα είναι τεράστιες.

Οι ροές κεφαλαίων στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγαλύτερες από πολλές άλλες βιομηχανίες μαζί.

Είναι μεγαλύτερες από τη μεταποίηση. Είναι μεγαλύτερες σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι χώρες που το κατανοούν αυτό και έχουν ενεργειακές πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, την αφθονία και την προσιτή τιμή,θα δουν κεφαλαιακές επενδύσεις. Οι χώρες που δίνουν προτεραιότητα στην απαλλαγή από τον άνθρακα, που έχουν υψηλό κόστος και μη αξιόπιστη ενέργεια, θα δουν μηδενικές επενδύσεις».

Κύριε υπουργέ, η επίσκεψή σας συνέπεσε, όμως, και με την υποβολή προσφοράς από τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron και την Greece Hellenic Energy για εξερεύνηση υπεράκτιων «οικοπέδων», νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.Ένα σπουδαίο έργο για την Ελλάδα αλλά και τις ΗΠΑ…

«Απολύτως, Μιχάλη. Πρόκειται για μια φανταστική συνεργασία μεταξύ της Chevron και της Hellenic Energy. Και ήταν πολύ συναρπαστικό να βρίσκομαι με τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας, την ημέρα που άνοιξαν οι προσφορές.Και ακούγεται πολύ θετικό ότι αυτή η συνεργασία θα μπορέσει να προχωρήσει προς την ανάπτυξη. Και αυτό είναι πολύ θετικό, πολύ θετικό για την ενεργειακή αφθονία της Ελλάδας και των πολιτών της».

Κύριε Μπέργκαμ, όπως γνωρίζετε βέβαια, υπάρχουν πολλές διαφορές, αντιπαραθέσεις και αμφισβητήσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι η αμερικανική κυβέρνηση έτοιμη να υποστηρίξει τις αμερικανικές εταιρείες; Αν κριθεί απαραίτητο, φυσικά;

«Εμείς κινηθήκαμε έξυπνα και μείναμε εκτός της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αλλά, όταν πρέπει να εμπλακούμε σε αυτές τις συζητήσεις, το κάνουμε.Και υπάρχουν κάποιες παραλληλίες, όπου έχουμε υποστηρίξει τη Chevron στην προστασία των δραστηριοτήτων της σε υπεράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τις διαφορές με τη Βενεζουέλα και τη γειτονική της Γουιάνα, η οποία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νέες οικονομίες πετρελαίου στον κόσμο, στη βόρεια πλευρά της Νότιας Αμερικής. Η Βενεζουέλα απειλεί με μια διαμάχη για τα ύδατα της Γουιάνας και της Βενεζουέλας.Και θα αναφέρω απλώς τις ειδησεογραφικές αναφορές, ότι υπήρχαν F-35 που πραγματοποίησαν υπερπτήση την περασμένη Κυριακή, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντος προέδρου Ιρφάαν Άλι της Γουιάνας, ως ένδειξη συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Σήμα» για επέκταση υποδομών της Ρεβυθούσας

Κύριε Μπέργκαμ, πώς βλέπετε τον ρόλο της Ελλάδας, τη γεωπολιτική της ισχύ, στην Ανατολική Μεσόγειο;

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εξαιρετική θέση. Θέλω να πω,από ιστορικής και γεωγραφικής άποψης, αυτό τοποθετεί την Ελλάδα σε μια φανταστική θέση. Συνδυάστε το, επίσης,με την ηγεσία του πρωθυπουργού και την πολιτική του για τη μείωση των φόρων και των διαφόρων μεταρρυθμίσεων, που οδηγούν στην προσέλκυση επενδύσεων και του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το καλοκαίρι, το φυσικό αέριο που εκφορτώθηκε στη Ρεβυθούσα έφτασε μέχρι την Ουκρανία. Αν θέλετε να βοηθήσετε όλη την Ευρώπη να μείνει μακριά από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να έχετε την υποδομή και αυτή η υποδομή βρίσκεται ήδη εδώ,αλλά με επενδύσεις μπορεί να διευρυνθεί πολύ περισσότερο.Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να γίνει ένας πολύ σημαντικός ενεργειακός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για παράδειγμα, υπάρχει πολλή θερμότητα στο υπέδαφος της Ελλάδας. Η γεωθερμία θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ καλή μακροπρόθεσμη προοπτική. Έτσι, βλέπουμε συνεργασίες για το 2028,το 2030 και μετά, σε όλες αυτές τις τεχνολογίες.

Στις ΗΠΑ, επίσης, διατάζουμε τα εργοστάσια άνθρακα να παραμείνουν ανοιχτά, αντί να κλείσουν. Είναι τρέλα να πιστεύουμε ότι θα σώσουμε τον πλανήτη κλείνοντας το βασικό φορτίο παραγωγής ενέργειας.

Βραχυπρόθεσμα, ο αγώνας δρόμου με την Κίνα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνεχίζεται. Πέρυσι, η Κίνα πρόσθεσε 93GW ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα. Χρησιμοποιούν περισσότερο άνθρακα από ό,τι σταματά να παράγει ο δυτικός κόσμος. Χρειαζόμαστε αυτό το βασικό φορτίο, για να βοηθήσουμε να κερδίσουμε και τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μπορούμε να λύσουμε κάθε πρόβλημα που αφορά το κλίμα, πριν από το έτος 2100.

Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τις τιμές της ενεργειακής φτώχειας ν’ αυξηθούν, την ασφάλεια να μειωθεί, όπως και την εξάρτηση από τους αντιπάλους. Η ενεργειακή αφθονία είναι ο δρόμος για την επίλυση αυτών των προβλημάτων».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να σταματήσει κάθε εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ποιος είναι ο ρόλος του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη και, στη συνέχεια, του λεγόμενου «Κάθετου Διαδρόμου» που συνδέει τα δίκτυα της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ουκρανία;

«Η Αλεξανδρούπολη και ο‘ ‘Κάθετος Διάδρομος’’ έχουν πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία. Αναφέρομαι στην εκφόρτωση LNG και μεταφορά αερίου προς Βορρά. Στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, που επισκεφθήκαμε επίσης, έχουν μεταφέρει φέτος LNG35 πλοία – τα 31 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε το μερίδιο αγοράς αυτής της συνεργασίας να αυξάνεται μεταξύ μας, το αμερικανικό φυσικό αέριο να έρχεται εδώ».

Η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία πώς προχωρά;

«Μιχάλη, η Ελλάδα κυριαρχεί στην παγκόσμια ναυτιλία, με το 20% έως 25% του παγκόσμιου στόλου να φέρει ελληνική σημαία. Οι ΗΠΑ ήμασταν νούμερο ένα στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα δεν είμαστε καν στους 15 κορυφαίους στη ναυπηγική. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα επανέλθουμε.

Μιλώντας με τους Έλληνες υπουργούς Ανάπτυξης και Ναυτιλίας στα ναυπηγεία Ελευσίνας, είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για εξαιρετικές συνεργασίες. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσουμε σήμερα, αλλά προφανώς θέσαμε ως προτεραιότητα να αναδείξουμε τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία, στην κορυφή της ατζέντας αυτής της επίσκεψης.

Βλέπετε αυτές τις εγκαταστάσεις της ΟΝΕΧ, εδώ στην Ελευσίνα; Πρόκειται για μια επένδυση όπου η αμερικανική Development Finance Corporation (DFC) δαπάνησε 125 εκατομμύρια δολάρια σε αυτήν την εγκατάσταση. Με αυτά τα κεφάλαια, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ενισχύθηκαν αποφασιστικά, εξυπηρετώντας πάνω από 200 πλοία. ΗΟΝΕΧ μπορεί να επισκευάζει πλέον πλοία κάθε μεγέθους. Εξετάζουμε ήδη πρόσθετες κεφαλαιουχικές επενδύσεις εδώ για πλωτές δεξαμενές, για μερικά από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και τα μεγαλύτερα σκάφη μεταφοράς LNG. Θέλω να πω, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι το ”κλειδί”.

Δεν υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια σήμερα, χωρίς έλεγχο της ναυτιλίας. Και δεν ελέγχεται η ναυτιλία, αν δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής και συντήρησης του στόλου, ώστε να διατηρείται σε λειτουργία. Οπότε όλα είναι συνδεδεμένα.

Νομίζω ότι θα υπάρξουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, σχετικά με πιθανές πρόσθετες συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες που θα πηγαίνουν αμφίδρομα μεταξύ των δύο χωρών μας σχετικά με τη ναυτιλία».

Μία τελευταία ερώτηση, κύριε υπουργέ: Υπάρχει ενδεχόμενο αμερικανικής βοήθειας στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ή Αιγύπτου;

«Το πλαίσιο τρία συν ένα,στο οποίο αναφερθήκατε,είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική. Εκτός από την ηλεκτρική διασύνδεση, υπάρχουν συζητήσεις σήμερα με ορισμένες από τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, σχετικά με τις συνδέσεις οπτικών ινών, συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών των χωρών, καθώς και της Αιγύπτου και άλλων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θέλουμε να μετατρέψουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε γνώση και να μεταφέρουμε τη γνώση – όταν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι θα δούμε μεγάλη δραστηριότητα. Και το είδα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.Γίνονται επισκευές σε πλοία που ειδικεύονται στην τοποθέτηση καλωδίων. Νομίζω ότι θα μπορούσαν τα ναυπηγεία να έχουν πολλή δουλειά, είτε πρόκειται για ηλεκτρικά καλώδια είτε για καλώδια οπτικών ινών».