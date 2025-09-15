Χρίστος Δήμας στη «Ν»: Νέος κύκλος μεγάλων οδικών έργων εντός και εκτός Αττικής

Δρομολογείται με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το πρώτο οδικό έργο, έπειτα από αρκετό χρονικό διάστημα, που αφορά το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Πρόκειται για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, έργο το οποίο όπως λέει στη συνέντευξή του στη «Ν» ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, θα προκηρυχθεί εντός του έτους.

Παράλληλα, υπό σχεδιασμό τελεί η αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου/εξόδου της Αττικής Οδού προς την Αθηνών – Λαμίας, ένα σημείο όπου παρατηρείται καθημερινά έντονο μποτιλιάρισμα, ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το 2026.

Στον αντίποδα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις αναφορικά με τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού (σήραγγα Ηλιουπόλεως, επεκτάσεις προς Ραφήνα και Λαύριο). Όπως σημειώνει ο κ. Δήμας «χρειάζεται να γίνει μια προτεραιοποίηση και να εξεταστεί η εφικτότητα της κάθε παρέμβασης μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Νέα Αττική Οδό».

Ο κ. Δήμας εκτός από τα παραπάνω αναφέρεται στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται, ενώ αποκαλύπτει τις αλλαγές που κυοφορούνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αναλυτικά η συνέντευξη

Σε ποιο ύψος θα κλείσει φέτος το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το ύψος του το 2026;

Το ύψος του ΠΔΕ για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φέτος εκτιμάται πως θα είναι κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό αντικατοπτρίζεται η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ΠΔΕ, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η δημιουργία νέων υποδομών με προστιθέμενη αξία για την οικονομία, καθώς ενισχύουν τη δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου και φυσικά, την απασχόληση. Όσον αφορά στο 2026, είναι πρώιμο αυτή τη στιγμή να γίνουν εκτιμήσεις.

Ποιες είναι οι εκκρεμότητες στην πορεία της ολοκλήρωσης της συμφωνίας για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού ώστε να επέλθει και το οικονομικό κλείσιμο;

Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού είναι μια σύνθετη διαδικασία με πολλές οικονομικές και τεχνικές διαστάσεις οι οποίες πρέπει να οριστικοποιηθούν προκειμένου να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά καταβάλλεται μια εντατική προσπάθεια ώστε να οριστικοποιηθούν εντός του έτους και να προχωρήσουμε στην παραχώρηση.

Έπειτα και από τα δύο οδικά ΣΔΙΤ που έχουν δρομολογηθεί (Δράμα – Αμφίπολη και Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) υπάρχει περιθώριο για άλλα έργα με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ με δεδομένο ότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν για τις πληρωμές διαθεσιμότητας;

Τα συγκεκριμένα οδικά έργα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξιοποίησης των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ως ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.

Συνδυάζουν τη δυναμική του ιδιωτικού τομέα με τη θεσμική του Δημοσίου και γι΄ αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ακολουθεί τη συγκεκριμένη πρακτική σε αρκετά ακόμη έργα τα οποία πραγματοποιούνται, όπως:

Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης.

Τα τμήματα Χερσόνησος – Μάλια και Μάλια – Νεάπολη του ΒΟΑΚ στην Κρήτη.

Η μελέτη και κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Η κατασκευή 17 σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Δύο νέα έργα με ΣΔΙΤ που βρίσκονται σε ωρίμανση ώστε να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων και συγκεκριμένα, το φράγμα του Ενιπέα στα Φάρσαλα και τα δύο φράγματα στον Ταυρωνίτη Χανίων.

Ποια είναι και πότε θα δρομολογηθούν τα έργα – παρεμβάσεις στην Αττική Οδό;

Υπενθυμίζεται πως η νέα σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε πέρυσι προβλέπει την παραχώρηση της Αττικής Οδού για 25 έτη και μέσα στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου είναι να εκτελεί εργασίες για την ελαφριά και βαριά συντήρηση του οδικού άξονα.

Μία ουσιαστική παρέμβαση στην οποία σχεδιάζουμε άμεσα να προχωρήσουμε είναι η αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου/εξόδου της Αττικής Οδού προς την Αθηνών – Λαμίας, ένα σημείο όπου παρατηρείται καθημερινά έντονο μποτιλιάρισμα. Το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση με τον παραχωρησιούχο με σκοπό το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Περαιτέρω ποια έργα θεωρείτε ότι είναι ώριμα για να προχωρήσουν στο Λεκανοπέδιο με δεδομένο ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση κτυπά κόκκινο κατά το μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας;

Καταρχάς οφείλουμε να εμπεδώσουμε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική είναι σύνθετο ζήτημα με πολλές παραμέτρους, οι οποίες δεν περιορίζονται στη χωρητικότητα του οδικού δικτύου έναντι του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των οχημάτων. Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η χρήση του Ι.Χ. ή η τροφοδοσία των καταστημάτων, που επηρεάζουν τον κυκλοφοριακό φόρτο. Συνεπώς, επενδύουμε στη βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου, με την κατασκευή της νέας γραμμής του Μετρό και την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, καθώς είναι αναγκαίο να διαμορφώσουμε συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην πρωτεύουσα.

Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι χρειάζονται έργα που θα αποτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό, όπως ο τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, όπου φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση εντός του 2025. Η σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στους ανισόπεδους κόμβους Σκαραμαγκά, Σχιστού και Ναυπηγείων, θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ θα εκτρέψει την κίνηση πολλών οχημάτων από τον κορεσμένο Κηφισό στον νέο άξονα Σχιστού – ΔΠΛΑ.

Που βρίσκεται η συζήτηση για τη σήραγγα της Ηλιουπόλεως, έργο που θεωρείται απαραίτητο, λόγω και της μεγάλης ανάπτυξης στο Ελληνικό, αλλά και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο;

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιολογεί προτάσεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της Αττικής, με δεδομένη την ανάπτυξη του οικιστικού ιστού και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που διαμορφώνονται. Πρέπει να είναι σαφές, ωστόσο, ότι όλες αυτές οι προτάσεις εξετάζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο προσδιορίζεται από τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν για να προχωρήσουμε σε τέτοιες εμβληματικές παρεμβάσεις. Είναι έργα πολύ υψηλού κόστους, τα οποία δεν μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι πόροι. Σχετικά, λοιπόν, με τις συγκεκριμένες προτάσεις, χρειάζεται να γίνει μια προτεραιοποίηση και να εξεταστεί η εφικτότητα της κάθε παρέμβασης μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Νέα Αττική Οδό.

Έχουμε εικόνα για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του τμήματος του Μετρό της Αθήνας που σήμερα είναι υπό κατασκευή (Άλσος Βεϊκου – Γουδί);

Η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που κατασκευάζεται στην Αττική και αποτελεί μια υποδομή που σχεδιάζεται να καλύψει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων στην πρωτεύουσα για τις προσεχείς δεκαετίες. Σήμερα το έργο βρίσκεται στο καθοριστικό στάδιο της διάνοιξης των σηράγγων. Οι εργασίες συνεχίζονται από τους δύο μετροπόντικες την “Αθηνά” και τη “Νίκη”, οι οποίοι κινούνται παράλληλα από τη Βεΐκου και την Κατεχάκη. Πρόκειται για μια διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική, από τεχνικής άποψης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Συνοπτικά ποια είναι τα έργα που θα παραδοθούν το επόμενο διάστημα;

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί πολλά έργα σε όλη την επικράτεια, κάποια από τα οποία είναι εμβληματικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής:

Πάτρα – Πύργος: Παραδόθηκαν τα πρώτα 65 χλμ. από τα συνολικά 75 χλμ. και τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα κοντά στην Πάτρα θα αποδοθούν στην κυκλοφορία έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Μετρό Θεσσαλονίκης: η επέκταση προς Καλαμαριά προβλέπεται να ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2026, με 5 νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα).

Ε65: Οι εργασίες συνεχίζονται και τα τελευταία 45,5 χλμ εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν έως το β’ τρίμηνο του 2026.

Ποιες οι προτεραιότητές σας για νέα έργα σε όλη τη χώρα;

Προτού αναφερθούμε στη νέα γενιά έργων πρέπει να καταστεί σαφές, ότι σήμερα πραγματοποιούνται πολλές παρεμβάσεις σε όλη την επικράτεια, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο τους προσεχείς μήνες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης, όπου η πρόοδος έφτασε το 30%, η παράκαμψη Χαλκίδας και ο οδικός άξονας Μπράλος – Άμφισσα.

Και φυσικά, τα έργα στον ΒΟΑΚ, όπου έχουν ξεκινήσει στα τμήματα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη και Νεάπολη – Χερσόνησος, ενώ τον Μάιο, θυμίζω, υπεγράφη η σύμβαση για το μεγαλύτερο τμήμα, Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χλμ. με την προαίρεση Κίσσαμος – Χανιά, άλλα 30 χλμ. Στην Κρήτη, επίσης, κατασκευάζεται το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου και η πρόοδος εκεί προσεγγίζει το 60%.

Επιπλέον, το υπουργείο διαχειρίζεται ένα πλήθος παρεμβάσεων που αφορούν φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, έργα ύδρευσης και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και το τελευταίο διάστημα έχουν δρομολογηθεί τρία πολύ σημαντικά έργα και συγκεκριμένα: τα φράγματα Μπραμιανών (Λασίθι), Ασωπού (Κορινθία) και Τσικνιά (Λέσβος).

Ταυτόχρονα, γίνονται μετά από δεκαετίες, εκτεταμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του δημοσίου, όπως το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου, μέσω του οποίου ανακαινίσθηκαν 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα διευρυνθεί με επιπλέον 300 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας ώστε να γίνουν εργασίες ανακαίνισης σε 2.500 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Το προσεχές διάστημα, όπως γνωρίζουμε, θα βγει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετατροπή της ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ. Τι επιδιώκετε με αυτή τη ρύθμιση;

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και εντάσσεται σε μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες στον τομέα της αεροναυτιλίας, η οποία απαντά σε χρόνια προβλήματα και ταυτόχρονα, καλύπτει τα κενά συμμόρφωσης με το Δίκαιο της ΕΕ στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM).

Ειδικότερα, εφαρμόζουμε ένα Σχέδιο Δράσης (Action Plan) το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL) και περιλαμβάνει 364 επιμέρους δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, πολλοί από τους οποίους αφορούν και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των τεχνολογικών συστημάτων αεροναυτιλίας.

Ήδη η Ελλάδα έχει υποβάλει στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη 2 η Έκθεση Προόδου και συνεχίζουμε αυτή τη συντεταγμένη προσπάθεια, ενισχύοντας παράλληλα το προσωπικό της ΥΠΑ. Τον επόμενο μήνα ορκίζονται 97 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μέσω ΑΣΕΠ, ενώ το 2026 θα προσληφθούν ακόμη 72 ελεγκτές από την ίδια δεξαμενή, δίνοντας οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Η πρόσληψη 43 νέων επιστημόνων στον κλάδο Ηλεκτρονικών ATSEP είναι στο τελικό στάδιο από το ΑΣΕΠ και επιπλέον, προσλαμβάνονται 28 νέοι υπάλληλοι παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO) για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Για το 2026, εγκρίθηκε η πρόσληψη 100 επιπλέον υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ. Επιπλέον, το 2027 θα συνεχίσουμε τις προσλήψεις, καλύπτοντας τις ανάγκες που θα προκύψουν από συνταξιοδοτήσεις.

Πρόκειται για μια ολιστική μεταρρύθμιση, η οποία εστιάζει στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση.