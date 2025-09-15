ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται μείωση – ποιοι μένουν εκτός απαλλαγής

Σε μία προσπάθεια «τόνωσης» της ελληνικής περιφέρειας η κυβέρνηση προχωρά στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ έως το 2027 σε 12.720 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Κι όχι μόνο αυτό αλλά και με τρόπο ο οποίος εκτιμάται ότι είναι φορολογικά δίκαιος καθώς τίθενται εκτός όσοι έχουν κατοικίες σε περιοχές με υπερβολικά υψηλές αξίες.

Από το 2026 περισσότερα από 1 εκατ. ακίνητα που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς θα έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% ενώ το 2027 θα υπάρχει πλήρης απαλλαγή. Αυτό που πρέπει να προσέξει κάποιος που έχει ακίνητο στις περιοχές αυτές είναι ότι:

· Θα πρέπει να αποτελεί κύρια κατοικία καθώς εξαιρούνται εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες, ακόμα και κατοικίες νομικών προσώπων.

· Τίθενται εκτός οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

· Δεν αφορά ακίνητα των οποίων η φορολογητέα αξία ξεπερνά τις 400.000 ευρώ όπως και ο συμπληρωματικός φόρος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι από τους οικισμούς που εντάσσονται στη λίστα βρίσκονται σε νησιά όπως Μύκονος, Σαντορίνη, κ.α. περιοχές όπου ακόμα κι αν κάποιος έχει ένα ακίνητο, οι τιμές ξεκινούν από 5.000 ή και 7.000 ευρώ το τετραγωνικό με αποτέλεσμα η τιμή των ακινήτων να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων κατοικιών δεν θα δικαιούνται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του χρόνου ούτε θα απαλλαγούν από τον φόρο το 2027.

Ωστόσο, σε άλλες περιοχές της χώρας χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, στα εκκαθαριστικά του 2026 θα κληθούν να πληρώσουν τον μισό ΕΝΦΙΑ σε σχέση με φέτος και από το 2027 θα έχουν πλήρη απαλλαγή, αρκεί να πρόκειται για την κύρια κατοικία τους και να έχουν δηλωθεί ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι δεν επιδιώκει να στηρίξει όσους έχουν πολυτελή ακίνητα στους συγκεκριμένους οικισμούς, αλλά όσους επιλέγουν να διαμένουν σε περιοχές της χώρας με λίγους κατοίκους.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους απαλλαγής υπολογίζεται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ ετησίως. «Μικρό» το κόστος θα μπορούσε να πει κάποιος αν σκεφτεί ότι τα συνολικά έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ πλησιάζουν τα 2,4 δις. ευρώ.