Alpha Bank – UniCredit: Πόσο πιθανή η πλήρης εξαγορά;

Με τα οφέλη από το deal UniCredit – Alpha Bank να είναι πολλαπλά και με την ελληνική τράπεζα να έχει ήδη αποκομίσει υπέρογκα χρηματιστηριακά κέρδη, φουντώνουν τα σενάρια για μια πιθανή πλήρη εξαγορά. Κι ενώ οι συνθήκες φαίνονται ευνοϊκές, πηγές από την ελληνική τράπεζα αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν συντρέχει λόγος να γίνεται τέτοια συζήτηση.

Οι προϋποθέσεις

Εδώ και κάποιες εβδομάδες, μετά την αύξηση του ποσοστού της στην Alpha Bank, έχει ανοίξει συζήτηση για το ενδεχόμενο πλήρους εξαγοράς της Alpha Bank από τη UniCredit, λόγω του ευνοϊκού περιβάλλοντος που επικρατεί γύρω από τη συνεργασία.

Η αύξηση του ποσοστού UniCredit στο 26% εκτίναξε τη μετοχή της Alpha Bank, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή πανευρωπαϊκά. Αυτή η συνθήκη δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για να αυξήσει μελλοντικά το ποσοστό της η UniCredit στο 33%-34% και να μπορεί να καταθέσει, εφόσον το θελήσει, δημόσια πρόταση για πλήρη εξαγορά της Alpha Bank.

Παρόμοιες φαίνεται να είναι οι προθέσεις του Ιταλού τραπεζίτη Αντρέα Ορσέλ για την Commerzbank. Με τη διαφορά, όμως, ότι στη Γερμανία ο ιταλικός κολοσσός δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτος, σε αντίθεση με την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. «Έχουμε αποκτήσει μερίδιο 20% στην Alpha Bank και είμαστε ευπρόσδεκτοι από όλους: την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα, την κυβέρνηση, την κοινή γνώμη», δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος στο ελβετικό περιοδικό Bilanz.

Η αφορμή

Αφορμή για την πυροδότηση των σεναρίων περί πλήρους εξαγοράς της ελληνικής τράπεζας αποτέλεσε η πρόσφατη ανάλυση του Reuters, η οποία βλέπει εφικτό το ενδεχόμενο της πλήρους εξαγοράς, καθώς «τα νούμερα βγαίνουν».

Σύμφωνα με το Reuters, με δεδομένο ότι το 26% έχει κοστίσει περίπου 1,2 δισ. ευρώ, η εξαγορά του υπόλοιπου 74% στην τρέχουσα τιμή θα σήμαινε συνολική αποτίμηση 7,1 δισ. ευρώ.

Αν υπολογιστούν οι εξοικονομήσεις κόστους (περίπου 150 εκατ. ευρώ), η καθαρή απόδοση μετά φόρων θα ξεπερνούσε το 1,1 δισ. ευρώ το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών της LSEG – ποσοστό που ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του Orcel για 15% απόδοση στις εξαγορές, ενώ στην εξίσωση συνυπολογίζονται κόστη ενσωμάτωσης 300 εκατ. ευρώ.

Ευνοϊκές συνθήκες

Το Reuters μάλιστα, συνέχιζε αναφέροντας ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι ευνοϊκότερες, ενώ δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει τρεις μεγαλύτερες τράπεζες, δεν θα είχε κανέναν λόγο να φοβάται τον υπερβολικό ξένο έλεγχο, όπως η Γερμανία.

Το διεθνές πρακτορείο ανέφερε ότι το μερίδιο της UniCredit και η σχέση της με την Alpha Bank «κλείνουν» τον δρόμο για την υποβολή αντιπροσφοράς από ανταγωνιστικό δανειστή, δημιουργώντας έτσι ένα έντονα ευνοϊκό περιβάλλον για τον Orcel. Ωστόσο, πηγές από την ελληνική τράπεζα αναφέρουν ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει ούτε λόγος ούτε αφορμή για να συζητιέται κάτι τέτοιο. Η υπεραξία, μάλιστα, που δημιουργεί στη UniCredit η ανεξαρτησία της Alpha Bank στο παρόν deal φαίνεται να είναι ισχυρότερη από την ενδεχόμενη ενσωμάτωσή της στον ιταλικό όμιλο. Προς το παρόν δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, η UniCredit βλέπει περισσότερες προοπτικές στην Αlpha Bank ως ξεχωριστό entity, ιδίως στο κομμάτι των εξαγορών.

Κέρδη 244 εκατ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής τράπεζας, η συμμετοχή στην Alpha θα αποφέρει καθαρά κέρδη ύψους περίπου 244 εκατ. ευρώ το 2026 -ποσό το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον-, αξία επίσης που η UniCredit σκοπεύει να επιστρέψει στους μετόχους της.

Ταυτόχρονα, η συμμετοχή 26% της UniCredit, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα έχει αντίκτυπο περίπου 65 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με απόδοση επένδυσης περίπου 20% στην παρούσα φάση, η οποία αναμένεται να βελτιωθεί, χάρη στις πρωτοβουλίες που προκύπτουν από τη συνεργασία των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.