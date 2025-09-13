Τρεις κακοί φθινοπωρινοί οιωνοί για τον πληθωρισμό

Τo φθινόπωρο ξεκινά με τρεις κακούς… οιωνούς:

Πρώτον, τη μεγάλη αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών τροφίμων, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 6,9% τον Ιούλιο, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως προάγγελος νέων ανατιμήσεων στη λιανική. Δεύτερον, τις μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και ειδικά στον καφέ και στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου το πρόβλημα εμφανίζεται «δομικό», άρα και μόνιμου χαρακτήρα. Και, τρίτον, τη μεγάλη αύξηση που παρατηρείται και πάλι στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, με την τιμή της μεγαβατώρας να σκαρφαλώνει και πάλι στα 100 ευρώ για το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, κάτι που μπορεί να ανατρέψει την πτωτική πορεία των τιμών λιανικής του μήνα και να οδηγήσει και πάλι σε αυξήσεις από τον Οκτώβριο.

Οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα σε όλα τα ανοικτά πληθωριστικά μέτωπα θα είναι καθοριστικές και για το πώς θα κλείσει ο δείκτης τιμών καταναλωτή για ολόκληρο το 2025. Παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο ο μέσος ετήσιος δείκτης να διαμορφωθεί πάνω από τον στόχο του 2,5-2,6%.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ενεργοποιήσει νέα μέτρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη ο υπουργός Ανάπτυξης έχει προαναγγείλει ότι εξετάζεται η ανάρτηση νέων ενδείξεων στα ράφια των supermarkets ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται και για το κέρδος που αποκομίζουν οι λιανέμποροι κατά την πώληση εκάστου προϊόντος. Ήδη, μετά τις σχετικές δηλώσεις, έχουν προκληθεί αντιδράσεις στον κλάδο και τις επόμενες εβδομάδες θα φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη ως προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, έχει ανοίξει… μέτωπο και με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς έχει προαναγγείλει παρέμβαση αν υπάρξουν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Βιομηχανία

Ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,1% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023. Ο γενικός δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 2,1%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2% και στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%. Στη μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,1% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: