Κ. Μουτζούρης στη «Ν»: Αυξημένα κατά 40% τα κονδύλια ΕΣΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο

Αυξημένα κατά 40% είναι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που αφορούν στο Βόρειο Αιγαίο δηλώνει ο Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

«Η κυβέρνηση και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε τη χαρά να αυξήσει κατά 40% φέτος το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, τα κονδύλια που δίνονται στο Βόρειο Αιγαίο. Έτσι έχουμε περίπου 400.000.000 να δαπανήσουμε», είπε ο κ. Μουτζούρης μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Για τα επενδυτικά projects στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου σημείωσε: «Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κυρίως ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή. Κατά συνέπεια οι επενδύσεις που γίνονται αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Θα δείτε ότι έχουμε πολύ καλά ελαιουργεία. Έχουμε πέντε βιομηχανικά σφαγεία στη Λέσβο μόνο, γιατί έχει μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή, 450.000 ζωικό κεφάλαιο. Πολύ εισόδημα στη Λέσβο έρχεται απ’ τη κτηνοτροφία. Έχουμε επενδύσεις σε σφαγεία. Έχουμε επενδύσεις σε τυροκομεία».

Για τις επενδύσεις Ισραηλινών στο Πλωμάρι

Τέλος στάθηκε στις επενδύσεις Ισραηλινών στο Real Estate της Λέσβου.

«Έχουμε ένα pick επενδύσεων στην περιοχή του Πλωμαρίου. Εκεί είναι η καρδιά του ούζου, αλλά θα έχουμε και το real estate εκεί. Έχουν κατασκευάσει τις δευτερεύουσες κατοικίες τους. Έρχονται και μένουν επί σημαντικό διάστημα. Αγοράζουν σούπερ μαρκετ, αγοράζουν ξενοδοχεία στην περιοχή. Στη Λέσβο τους καλοδεχόμαστε και τους προστατεύουμε».