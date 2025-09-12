Σύστημα «Ήλιος»: Τι προκάλεσε την αισθητή πτώση της μέσης σύνταξης

Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) τον Ιούλιο, φέρνοντας στο προσκήνιο αφενός τους χαμηλούς μισθούς που οδηγούν σε αντίστοιχα χαμηλές συντάξιμες αποδοχές, αφετέρου την ωρίμανση ασφαλιστικών νόμων που περιορίζουν τη συνταξιοδοτική δαπάνη.

Τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για τον Ιούλιο δείχνουν ότι οι κύριες συντάξεις μόλις και μετά βίας ξεπέρασαν τα 783 ευρώ (μικτά), όταν τον αμέσως προηγούμενο μήνα ήταν στα 843, 63 ευρώ και πριν από ένα έτος στα 821,99 ευρώ. Φαίνεται ολοκάθαρα ότι ακόμα και αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους εξανεμίστηκαν από τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης που έχουν θεσμοθετηθεί ήδη από τον «νόμο Κατρούγκαλου» (ν.4387/16) και ελάχιστα βελτιώθηκαν με τον «νόμο Βρούτση» (ν.4670/20).

Έτσι, οι χαμηλοί μισθοί που καταβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν ανάλογο αποτύπωμα και στις συντάξεις. Μάλιστα, ανάλογη πτωτική πορεία διαπιστώνεται και στις επικουρικές συντάξεις, καθώς φέτος τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 178,51 ευρώ, από 196,59 ευρώ που ήταν τον Ιούνιο και από 196,89 ευρώ που υπολογίστηκαν τον Ιούλιο του 2024.

Απόκλιση

Το σύστημα «Ήλιος» διαπιστώνει, επίσης, για άλλον έναν μήνα, σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις απονομές συντάξεων του ιδιωτικού (μόλις 776,12 ευρώ μικτά) και σε εκείνες του δημόσιου τομέα (1.226,74 ευρώ). Άρα, γίνεται σαφές ότι οι περίοδοι ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και η ελαστικοποίηση της εργασίας (υποδηλωμένη και μαύρη απασχόληση), σε συνδυασμό με τις χαμηλές αποδοχές, οδηγούν μαζικά σε όλο και πιο χαμηλά επίπεδα τις νέες κύριες συντάξεις.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σύστημα «Ήλιος»: