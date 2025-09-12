Logo Image

ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη βιομηχανία στον Έβρο

«Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, για 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη βιομηχανία, που σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς, και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα «Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου», συνολικής διάρκειας 160 ωρών, στοχεύει να εξοπλίσει τους καταρτιζόμενους με γνώσεις για τη λειτουργία, τα συστήματα και τα εξαρτήματα των μηχανημάτων έργου, καθώς και δεξιότητες συντήρησης, διάγνωσης και επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και τη σχετική νομοθεσία.

Η δράση υλοποιείται έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και αφορά 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατοίκους δήμων του Νομού Έβρου.

Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος θα διεξαχθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις της AKRITAS Α.Ε. Βιομηχανία Ξύλου στο Τυχερό Έβρου, που πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, ενώ θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι ωφελούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis.

