ΕΛΣΤΑΤ: Στα 39,46 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιούλιο – Οι κλάδοι που ξεχώρισαν

Αύξηση 2,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για τον τζίρο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο ανήλθε σε 39,463 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 που είχε διαμορφωθεί στα 38,615 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (19,2%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (14,3%).

