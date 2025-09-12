Logo Image

Βιομηχανία: Μείωση 2,1% στις τιμές εισαγωγών τον Ιούλιο – Πού οφείλεται

Ο ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία σημείωσε μείωση 2,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024

Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκετή η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία σημείωσε μείωση 2,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023.

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 2,1% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιουλίου 2024, οφείλεται:

  • Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.
  • Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 1,5%, τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου, οφείλεται:

  • Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,7%.
  • Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,03%.

