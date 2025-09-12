«Τρέχει ο εξωδικαστικός, «κράτει» από τους servicers

Με ταχείς ρυθμούς τρέχουν οι ρυθμίσεις του ιδιωτικού χρέους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ωστόσο παρατηρείται μερική στασιμότητα στις ρυθμίσεις οφειλών στους servicers.

Καταλυτικός φαίνεται να είναι ο ρόλος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Ελλάδα στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς τον Αύγουστο μόνο κατέγραψε αύξηση 18,5% συγκριτικά με τον περσυνό Αύγουστο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αύγουστο έγιναν 1.231 ρυθμίσεις, ύψους 317 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 18,5% συγκριτικά με τις 1.039 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2024 και θεαματική αύξηση 78% συγκριτικά με τις 691 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2023.

Παράλληλα, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων κατέγραψαν αύξηση 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ σημαντικά υψηλότερο νούμερο κατέγραψαν και οι υποβολές. Οι τελευταίες παρουσίασαν αύξηση κατά 26% σε σχέση με τον περσυνό αντίστοιχο μήνα και αύξηση. Πιο αναλυτικά, τον Αύγουστο του 2025 έγιναν 3.340 νέες αιτήσεις και 2.896 υποβολές έναντι 3.031 αιτήσεων και 2.338 υποβολών τον ίδιο μήνα του 2024. Συνολικά, καταγράφονται 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Διαχειριστές

Στασιμότητα, από την άλλη καταγράφεται στις ρυθμίσεις από την πλευρά των servicers.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το α’ εξάμηνο του έτους που δημοσίευσε η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) χθες, οι συνολικές ρυθμίσεις των servicers ανήλθαν στα 3,2 δισ.ευρώ για το α’ εξάμηνο του έτους παρουσιάζοντας στασιμότητα σε σχέση με πέρυσι. Παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, «παρά την ωρίμανση των χαρτοφυλακίων», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι διαχειριστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΔΑΔΠ , οι εταιρίες-μέλη της διαχειρίζονται δάνεια συνολικού ύψους 93 δισ.ευρώ, από τα οποία σχεδόν τα μισά (44,5 δισ.ευρώ) ανήκουν σε χαρτοφυλάκια του προγράμματος «Ηρακλής» για τα οποία έχει παρασχεθεί κρατική εγγύηση, ενώ τα υπό διαχείριση δάνεια των εταιριών-μελών αφορούν συνολικά 2.572.142 δανειολήπτες.

Σημαντική ώθηση ωστόσο, έχουν καταγράψει οι ρυθμίσεις των servicers μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ειδικότερα, αυτές αφορούν πλέον το 25% των συνολικών ρυθμίσεων των εταιρειών- μέλη της ΕΔΑΔΠ με το ποσοστό εγκρισιμότητας από πλευράς εταιρειών διαχείρισης να φτάνει το 91% τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ μάλιστα, μόνο τον Ιούλιο και μόνο στους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant – εξαιρούνται οι άλλοι 10 της ένωσης), πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 383 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 7.167 οφειλέτες.

Στοιχεία Τραπεζών

Όσον αφορά τις τράπεζες, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά το α’ εξάμηνο του 2025 το 17,5% των κόκκινων δανείων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης ενώ το ποσοστό των καταγγελμένων δανείων φθάνει κατά μέσο όρο το 42%.

Υπενθυμίζεται, ότι τα κόκκινα δάνεια που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών ανέρχονται περί τα 6 δισ.ευρώ. Το θετικό δε είναι, όπως έχει γράψει η «Ν», ότι το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων υποχώρησε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο κλείσιμο του β’ τριμήνου του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο με τον συνολικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 3,57%, από 3,77% (Q1 2025),σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό από το 2002.