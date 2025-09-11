Κ. Σταμπολής στο Naftemporiki TV: Η Ελλάδα επαναπροσδιορίζει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα

«Η χώρα επαναπροσδιορίζει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα» τόνισε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για την επιβεβαίωση της συμμετοχής της Chevron στις έρευνες υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε «δευτερεύον» το θέμα των αποθεμάτων και της προοπτικής για μελλοντική παραγωγή αερίου γιατί, όπως είπε, η χώρα μας τα τελευταία χρόνια δεν έχει μπορέσει να βρει τον βηματισμό της και να οργανωθεί ώστε να γίνει παραγωγός. «Η Ελλάδα δεν είναι ακόμη ενεργειακός παίκτης γιατί δεν παράγει ακόμη» επεσήμανε, ενώ εκτίμησε ότι υπάρχουν ενδείξεις για ένα τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στα τέσσερα οικόπεδα. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι εκτιμήσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν αν υπάρξουν γεωτρήσεις.

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η συμμετοχή της Chevron κατοχυρώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, επιβεβαιώνει την οριογραμμή της ΑΟΖ όπως αυτή είχε οριστεί το 2014 με τον χάρτη που συνόδευσε τον τότε διαγωνισμό κι έτσι διεμβολίζεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο».