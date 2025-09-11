Εξωδικαστικός μηχανισμός: Αυξημένες 18,5% οι ρυθμίσεις τον Αύγουστο

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον φετινό Αύγουστο, παρόλο που ο μήνας αυτός δεν συνυπολογίζεται στις προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως ισχύει κατά το Αρ. 16 του Ν. 4738/2020, παρ. 1.

Πιο αναλυτικά, τον περασμένο μήνα έγιναν 1.231 ρυθμίσεις οφειλών, ύψους 317 εκατ. ευρώ, αύξηση 18,5% συγκριτικά με τις 1.039 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2024 και αύξηση 78% συγκριτικά με τις 691 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2023.

Αντίστοιχα, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων κατέγραψαν αύξηση 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και αύξηση 45% από πρόπερσι.

Σημαντικά υψηλότερο νούμερο κατέγραψαν και οι υποβολές, καταγράφοντας αύξηση κατά 26% σε σχέση με τον περσυνό αντίστοιχο μήνα και αύξηση 70% σε σχέση με τον προπέρσινο.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2025 έγιναν 3.340 νέες αιτήσεις και 2.896 υποβολές, έναντι 3.031 αιτήσεων και 2.338 υποβολών τον ίδιο μήνα του 2024 και 2.305 αιτήσεων και 1.715 υποβολών του 2023.

Συνολικά καταγράφονται 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με το το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη σημαντική άνοδο όλων των δεικτών αντανακλάται η ουσιαστική κάλυψη της μεσαίας τάξης με τη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και όλων των βελτιώσεων συνολικά, που δίνουν καθημερινά ρεαλιστικές προτάσεις ρύθμισης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Aug 2025_gr_full upd version - final (3)

Στοιχεία Τραπεζών

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025 το 17,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των Τραπεζών βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης ενώ το ποσοστό των καταγγελμένων δανείων φθάνει κατά μέσο όρο το 42%.

To ποσοστό Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων υποχώρησε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο κλείσιμο του 2ου τριμήνου του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Q2 2025) ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,57%, από 3,77% (Q1 2025), σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό από το 2002.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Στο μεταξύ, συνεχίζεται, σύμφωνα με το υπουργείο, η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant).

Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 383 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 7.167 οφειλέτες.

Υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της σχετικής πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213 212 5730.