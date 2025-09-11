Διπλό ηχηρό μήνυμα Chevron: Γεώτρηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο – Τα επόμενα βήματα

Οφέλη σε όλα τα «μήκη και τα πλάτη» της αλυσίδας αξίας των υδρογονανθράκων σηματοδοτεί η επιτυχία του διαγωνισμού, με την κατάθεση προσφορών από Chevron και HELLENiQ Energy για τις περιοχές Νότια της Πελοποννήσου και Νότια της Κρήτης.

Η αίσια έκβαση της διαδικασίας με τη συγκέντρωση επενδυτικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την ηχηρή παρουσία της Chevron καθιστά ορόσημο τον εν λόγω διαγωνισμό για την επόμενη μέρα στην περιοχή, όταν το γεωπολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται σταθερά στα «κόκκινα», με μόνιμο διακύβευμα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας τόσο προς Ανατολάς όσο και νότια της Κρήτης, χωρίς ταυτόχρονα να έχει εκλείψει από την εξίσωση η παράμετρος «Κύπρος».

Ταυτόχρονα, δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι, παρά την έλευση της Chevron στην περιοχή, που συνιστά τον δεύτερο μεγάλο πετρελαϊκό κολοσσό μετά την Exxon Mobil που κάνει «στάση» στις ελληνικές θάλασσες, το «μπρα ντε φερ» στην περιοχή θα συνεχιστεί αμείωτο, με το πλέον χαρακτηριστικό δείγμα να αποτελεί η περίπτωση της Κύπρου, όπου η προσέλκυση διεθνών πετρελαϊκών κολοσσών και μάλιστα στη βάση ύπαρξης βεβαιωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, δεν απέτρεψε ούτε απομείωσε τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της.

Εντούτοις, η κατάσταση πράγματι πλέον παρουσιάζει μια ποιοτική διαφορά, η οποία έγκειται στη δυνατότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συνέπεια, όπως υπογραμμίζει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ακυρώνοντας επί του πεδίου τις βλέψεις γειτονικών χωρών, όπως αποτυπώνονται στα αφηγήματα περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και στο πιο πρόσφατο τουρκολιβυκό σύμφωνο. Με άλλα λόγια, οι παράνομες διεκδικήσεις παραμένουν, ωστόσο τα μέτρα αποτροπής αρνητικών και σε βάρος της Ελλάδας εξελίξεων φαντάζουν περισσότερα τώρα, «διαβάζοντας», όπως λέγεται, πίσω από την έλευση της Chevron τη στήριξη της αμερικανικής διοίκησης στο όλο εγχείρημα.

Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται έρευνα και ανάπτυξη υδρογονανθράκων σε καθορισμένες περιοχές απόλυτης δικαιοδοσίας της Ελλάδας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, πράγμα που αναγνωρίζει εν συνόλω ο βιομηχανικός κλάδος, ο οποίος, ως γνωστόν, επιλέγει να αποφεύγει «διαφιλονικούμενες» περιοχές.

Υπό αυτή την έννοια, υποχρεωτικά η προσέλευση της Chevron δημιουργεί προσδοκίες και διαμορφώνει «τετελεσμένα» υπέρ της Ελλάδας και σε βάρος της Τουρκίας και κατ’ επέκταση της Λιβύης, αναδεικνύοντας την αντιπαράθεση στην περιοχή εμμέσως και με τις ΗΠΑ, γεγονός που από μόνο του υποχρεώνει τους «παίκτες» να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε μία μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με το πρώτο βασικό στοίχημα (προσέλκυση επενδυτών και υποβολή προσφορών) να έχει κερδηθεί με επιτυχία, μένοντας ωστόσο το δεύτερο και δυσκολότερο, όπως έγραφε στο χθεσινό της ρεπορτάζ η «Ν».

Πνοή στο πρόγραμμα

Επιπρόσθετα, η επιτυχία του διαγωνισμού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη βιομηχανία υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, που, αν και κινείται, φαίνεται να είχε επέλθει σε «τέλμα» μετά και τις αλλεπάλληλες αναβολές της Exxon Mobil για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης στο οικόπεδο «Νοτιοδυτικά Κρήτης». Η έλευση της Chevron δίνει πνοή στο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων, που ήδη μετράει οκτώ ενεργές συμβάσεις έρευνας και παραγωγής με τις Exxon Mobil («Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης» με ποσοστό 70% στο καθένα), HELLENiQ Energy (5 παραχωρήσεις, εκ των οποίων οι 2 της Exxon με συμμετοχή 30%, αυτόνομα με 100% στο μπλοκ «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, στο μπλοκ «Ιόνιο» και με 25% στο «μπλοκ 2», με το υπόλοιπο 75% να βρίσκεται στην Energean). Σε φάση παραγωγής βρίσκεται ο Πρίνος της Energean.

Τα επόμενα βήματα

Ως γνωστόν, η διαδικασία για την αποσφράγιση των προσφορών προβλέπει τη σύσταση ειδικής επιτροπής με ευθύνη της Ελληνικής Διαχειριστής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η οποία εντός δέκα ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, για να προχωρήσει έπειτα εντός 60 ημερών η αξιολόγηση των προσφορών. Το επόμενο στην ακολουθία βήμα είναι η σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης εντός διμήνου, για να καταλήξουν προς κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν τα παραπάνω μέχρι το τέλος του χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικόπεδα που μπήκαν στον διαγωνισμό είναι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ., το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ. (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ.), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η HELLENiQ Energy.

«Μήνυμα» Παπασταύρου

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη Chevron, για υποβολή προσφοράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα». Όπως ανέφερε σχετικά σε ανακοίνωση η HELLENiQ, «η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για τη CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα»