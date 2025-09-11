ΑΑΔΕ: Μπαράζ πλειστηριασμών έως τα τέλη του έτους – Τι ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί

Τέλος χρόνου για όσους χρωστούν στην εφορία και δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δρομολόγησε κύμα πλειστηριασμών μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου με 34 ακίνητα με τιμές εκκίνησης από 1.000 έως 3,2 εκατ. ευρώ.

Αφορούν κατοικίες αποθήκες, αγροτεμάχια, εργοστάσια, αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι πλειστηριασμοί ξεκινούν στις 24 Σεπτεμβρίου και ακολουθούν στις 15 και 22 Οκτωβρίου, στις 12 και 19 Νοεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου. Μπορεί η λίστα να περιλαμβάνει ακίνητα χαμηλής αξίας, ωστόσο τα χρέη που έχουν οι ιδιοκτήτες τους είναι αρκετά υψηλά.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν δεσμευτεί από την εφορία, λόγω χρεών. Στο διάστημα της δέσμευσης, οι οφειλέτες είχαν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, με ένταξη τους σε ρύθμιση ή με εξόφληση του ποσού, ωστόσο δεν το έπραξαν. Έτσι η ΑΑΔΕ προχώρησε στον προγραμματισμό πλειστηριασμών. Οι πρώτες περιπτώσεις πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί αφορού:

Επιχείρηση με έδρα την Καλλιθέα και χρέη 27,5 εκατ. ευρώ στην εφορία και 13,1 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ: οικόπεδο 781 τ.μ. με κτίσμα με τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. ευρώ καθώς και άλλα ακίνητα – κατάστημα με τιμή 115.200 ευρώ, δεύτερο κατάστημα με τιμή 127.200 ευρώ, οικόπεδο στην Καλογρέζα με 456.000 ευρώ, μέρος οικοπέδου με 13.200 ευρώ και υπόγειο με 33.600 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο με συνολικό χρέος 314,8 εκατ. ευρώ: ακίνητο στην Αγία Παρασκευή με τιμή εκκίνησης 247.000 ευρώ.

Ιδιώτης χάνει το 50% οικοπέδου στα Τρίκαλα με τιμή πρώτης προσφοράς 9.800 ευρώ.

Επιχείρηση στο Κορωπί με χρέη 36,5 εκατ. ευρώ: αγροτεμάχιο στη Φαρκαδόνα με τιμή 1,795 εκατ. ευρώ, ενώ στο Νέο Φάληρο βγαίνουν και δύο αποθήκες με τιμές μόλις 975 ευρώ και 1.300 ευρώ.

Επιχείρηση στο Καλοχώρι με χρέη 2,75 εκατ. ευρώ: σε πλειστηριασμό διαμέρισμα 43,32 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 82.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, στα τέλη Μαίου τα χρέη στην εφορία ανέρχονταν σε 110,8 δισ. ευρώ, με περισσότερα από 4 εκατ. ΑΦΜ να οφείλουν στο Δημόσιο. Μάλιστα η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις για 1.601.659 οφειλέτες.

Τι μπορεί να κάνει ο οφειλέτης

Ακόμη και τώρα όμως οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό εφόσον μέχρι την πραγματοποίηση του πλειστηριασμού εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων προηγείται η κατάσχεση και πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας.

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό, αλλά εφόσον, ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται , μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

Πώς γίνονται οι πλειστηριασμοί

Οι αναγκαστικοί πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Σημειώνεται ότι η πρώτη κατοικία των οφειλετών του δημοσίου, δεν κατάσχεται και δεν εκπλειστηριάζεται, εφόσον η αντικειμενική της αξία είναι έως τα όρια της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.