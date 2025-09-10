Οριακή πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, με την τιμή του ελαιόλαδου να πρωταγωνιστεί ως προς το ποσοστό μείωσης. Αντίθετα οι τιμές σε σοκολάτες, καφέ και φρούτα κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 10% ή ακόμα και το 20% σε σχέση με πέρυσι. Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,9% από 3,1% τον Ιούλιο.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σε ετήσια βάση ήταν οι σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας τα οποία αυξήθηκαν κατά 23,2%, ο καφές κατά 18,5%, τα φρούτα 11,6%, το κρέας 7,5% και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με αύξηση 6,5%. Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση 33,2% κατέγραψαν οι τιμές του ελαιόλαδου (για τρίτο συνεχόμενο μήνα με αρνητικό πρόσημο) και ακολουθούν οι σάλτσες – καρυκεύματα με πτώση 6,8% και τα νωπά λαχανικά 4%.
Στο σκέλος της ενέργειας, ο ηλεκτρισμός σημείωσε αύξηση 7%, σε ετήσια βάση, ενώ πτώση 4,6% κατεγράφη στα καύσιμα-λιπαντικά και 2% στο φυσικό αέριο.
Mε ρυθμό 10,9% «έτρεχαν» τα ενοίκια και 7% τα ασφάλιστρα υγείας. Όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, ήταν ακριβότερα κατά 18,1% σε σχέση με πέρυσι.
Η ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού προέκυψε από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
- 2,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, λαχανικά νωπά, πατάτες, σάλτσες-καρυκεύματα.
- 1,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
- 7,7% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
- 3,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
- 0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.
- 0,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.
- 1,6% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.
- 1,7% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
- 1,2% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.
- 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- 6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία.
- 0,2% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.