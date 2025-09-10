Οι τουρίστες μαγειρεύουν σπίτι. Το ράφι «τρώει» την εστίαση

Το ράφι “τρώει” τους τζίρους από την εστίαση, καθώς η “κατ’οικον” κατανάλωση έχει διεισδύσει και στην κουλτούρα του νέου τουριστικού μοντέλου.

Παρά τα ρεκόρ αφίξεων ξένων επισκεπτών στην χώρα μας, το νέο προφίλ του “τουρίστα” που επιλέγει τη βραχυχρόνια μίσθωση και προβλέπει περιορισμένες δαπάνες για την εστίαση, βαίνει αυξανόμενο φέτος. Ειδικά σε ο,τι αφορά στην διατροφή, φέρεται ότι στις αποσκευές τους οι ξένοι επισκέπτες “κουβαλούν” την συνήθεια της κατανάλωσης έτοιμων γευμάτων από τα σούπερ μάρκετ, που αποτελούν οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με ένα εστιατόριο, καθώς επίσης και το μαγείρεμα μέσα στο κατάλυμα.

Εκπρόσωποι του κλάδου της εστίασης εκτιμούν ότι η φετινή κατανάλωση εμφανίζει μεσοσταθμική υποχώρηση της τάξεως του 20%, ωστόσο το εύρος στις απώλειες ανά περιοχή διαφοροποιείται με ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερη πτώση. Παράλληλα, και ο γαλαντόμος Έλληνας επισκέπτης εμφάνισε εντονότερα φέτος χαρακτηριστικά “γερμανού τουρίστα” περιορίζοντας τόσο την επισκεψιμότητα όσο και την ποικιλία και τις μερίδες που επιλέγει. Η υποτονική κατανάλωση σε συνδυασμό με τα επιβαρυμένα λειτουργικά κόστη δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας σε σημαντική μερίδα επιχειρηματιών στο κανάλι της εστίασης.

Από την άλλη πλευρά, οι “τσιμπημένοι” τιμοκατάλογοι στην καφεεστίαση σε δημοφιλείς προορισμούς οδηγούν εξίσου σημαντικό ποσοστό τουριστών στα εγχώρια ράφια των σούπερ μάρκετ, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερα ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές.

Παρά την διατήρηση του πληθωριστικού περιβάλλοντος στο ράφι, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ εξακολουθεί για ακόμα μια χρονιά να φιγουράρει στους “πρωταγωνιστές” της λιανικής, παραμένοντας σε αναπτυξιακό τέμπο.

Aύξηση στα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της NielsenIQ η αγορά των σούπερ μάρκετ στο σύνολο της επικράτειας έως της 24/8/2025 εμφανίζει αύξηση στην αξία πωλήσεων κατά 7,8% με το τζίρο να ανέρχεται σε 10,44 δις ευρώ.

Η ευρύτερη κατηγορία των “ταχυκίνητων” προϊόντων (FMCGs), δηλαδή των βασικών κωδικών που συνθέτουν το εγχώριο καλάθι, στο εξεταζόμενο διάστημα, εμφανίζει ονομαστική ανάπτυξη εσόδων 6,4% ενώ σε όρους πραγματικής κατανάλωσης η αύξηση του όγκου πωλήσεων ανέρχεται στο 5%. Η αύξηση στα τρόφιμα -ποτά σε αξία ανέρχεται στο 7,5%, ενώ στα φρέσκα και επί ζυγίω η επίδοση ειναι υψηλότερη στο 11,5%.

Η νησιωτική Ελλάδα “τρέχει” με ρυθμό 11,3% ενώ η Κρήτη ακολουθεί με 9,7%, όταν στην Αττική το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 6,5%. Η Πελοπόννησος και η Μακεδονία -Θράκη εμφανίζουν αύξηση 8,7% και 8,1% αντίστοιχα.