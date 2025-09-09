Π. Πετράκης στη «Ν»: Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε μια γενναία μείωση φορολογικών συντελεστών σε ειδικές ομάδες

«Είναι η πρώτη φορά που ακούω ένα οργανωμένο σχέδιο γύρω από τους άξονες: εισόδημα, οικογένεια, νέοι», δήλωσε ο Παναγιώτης Πετράκης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.

«Οι παροχές είναι €15 – 16 δισεκ., από αυτά, τα 2 δισεκ. επιστρέφουν κοινωνία, αλλά υπό κάποιες συνθήκες τα ποσά αυτά θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα» , επισήμανε ο κ. Πετράκης.

Ακόμη, σημείωσε ότι «τα πραγματικά έσοδα που μπορείς να διαθέσεις, έρχονται μέσω νέων πολιτικών που απορρέουν από την τεχνολογία, όπως τα POS που οδηγούν στη μείωση της παραοικονομίας», ενώ σχολίασε ότι «Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε μια γενναία μείωση φορολογικών συντελεστών σε ειδικές ομάδες».

Τέλος στο ζήτημα της ακριβείας σχολίασε ότι «η ακρίβεια εστιάζει σε ορισμένα τρόφιμα, στον καφέ και στα ενοίκια», ενώ υπογράμμισε ότι το φαινόμενο της ακρίβειας είναι παγκόσμιο.