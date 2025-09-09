Συντάξεις: Πόσοι κερδίζουν από το «ψαλίδι» στην προσωπική διαφορά

Πετσοκομμένες, κατά το ήμισυ, αυξήσεις θα λάβουν την 1η.1.2026 οι περισσότεροι από τους 671.000 συνταξιούχους που ακόμα διατηρούν θετική προσωπική διαφορά στις συντάξεις τους.

Αυτή είναι η απόφαση του οικονομικού επιτελείου, καθώς η κατάργηση του ανωτέρω μέτρου θα γίνει σε δύο δόσεις: 50% το 2026 και 50% το 2027. Έτσι, θα υπάρξουν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που θα αδικηθούν για τέταρτη σερί χρονιά, αφού θα διαπιστώσουν ότι δεν θα λάβουν τις αυξήσεις που θα χορηγηθούν σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν έχουν πια προσωπική διαφορά. Υπενθυμίζεται ότι την τριετία 2023 – 2025 δόθηκαν αυξήσεις στις κύριες συντάξεις στα επίπεδα του 13%.

Μόνο που όσοι είχαν προσωπική διαφορά διαπίστωσαν απλά λογιστική μείωσή της. Έτσι, ουσιαστικά, έχασαν τις ανωτέρω αυξήσεις. Τώρα, οι εναπομείναντες με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να υποστούν μια ακόμα αδικία: να λάβουν τη μισή αύξηση από αυτή που θα δοθεί σε όλους του υπόλοιπους.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το υπουργείο Οικονομικών προεξοφλεί ότι οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις που θα δοθούν τον Ιανουάριο του 2026 θα κυμανθούν στα επίπεδα από 2,35%. Η νέα, τέταρτη κατά σειρά αύξηση προκύπτει βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ. Με τις παρούσες μακροοικονομικές προβλέψεις, η αύξηση κατά 2,35% έχει δημοσιονομικό κόστος που ανέρχεται σε 467 εκατ. ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Επιπρόσθετα, ειδικά για περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου. Υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 250 χιλ. οι ωφελούμενοι από αυτό το μέτρο.

Οι συνταξιούχοι θα έχουν πρόσθετο όφελος από τη μείωση της παρακράτησης που θα γίνεται από 1.1.2026, λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών.

Σύμφωνα με σχετικό πίνακα που δημοσίευσε το Οικονομικό Επιτελείο, προκύπτει ότι υπάρχουν 671.586 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά. Από αυτούς, οι 279.970 έχουν εισόδημα από κύρια σύνταξη 1.000 – 1.500 ευρώ. Άλλοι 228.548 έχουν εισόδημα 500 – 1.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και 141.139 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά, παρά το γεγονός ότι η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ τον μήνα.

Σε ό,τι αφορά το ύψος της προσωπικής διαφοράς, στους περισσότερους από τους συνταξιούχους (159.148 άτομα) κυμαινόταν από 100 έως 200 ευρώ. Με τον φετινό ρυθμό αύξησης των συντάξεων (2,35%) θα χρειάζονταν έως έξι χρόνια για να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. Τώρα αυτό θα γίνει σε μία διετία, ενώ για φέτος θα λάβουν και οι ανωτέρω συνταξιούχοι αύξηση, έστω κατά το ήμισυ. Βέβαια, οι εν λόγω συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είχαν χάσει και τις τρεις προηγούμενες αυξήσεις που δόθηκαν, σωρευτικά 13% από το 2023 έως και το 2025. Ειδικοί της Κοινωνικής Ασφάλισης εκτιμούν ότι η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ίσως τροφοδοτήσει νέο κύκλο αγωγών από συνταξιούχους που έχασαν την προηγούμενη τριετία τις αυξήσεις.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι

Εκτός της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα τύχουν και αύξησης, λόγω της ανάλογης αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, για το 2026.

Επίσης, ειδικά στο μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού, θα υπάρξουν αυξήσεις που θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός για τα έτη 2026 και 2027 θα αναπροσαρμοστεί τον Απρίλιο. Από το 2028 και μετά, όταν θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός υπολογισμού των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, οι όποιες αυξήσεις θα δίνονται από τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς.

Ενδεικτικά παραδείγματα