Η μεγάλη στροφή στη φορολογία: Ποιοι πραγματικά βγαίνουν κερδισμένοι από το 2026

Περίπου 4.100.000 φορολογούμενοι (άτομα) που είναι μέλη 4.572.927 νοικοκυριών με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ ωφελούνται από τις αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Στους πλέον ωφελούμενους περιλαμβάνονται οι νέοι εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών με ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, οι οποίοι θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος ή θα επιβαρύνονται με φόρο μόλις 9% επί των ετησίων εισοδημάτων τους, οι μισθωτοί με απολαβές από 12.000 έως και 35.000 ευρώ των οποίων ο φόρος θα μηδενιστεί ή θα μειωθεί ακόμη και έως 90% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν, καθώς και όσοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν υπερβολικά λόγω υψηλότερων συντελεστών για εισοδήματα της τάξης των 40.000-60.000 ευρώ ετησίως.

Το ετήσιο όφελος από τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών στις κλίμακες φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 30 ετών κλιμακώνεται από τα 40 ευρώ για εργαζόμενο χωρίς παιδιά και εισόδημα 11.000-12.000 ευρώ και μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 5.300 ευρώ τον χρόνο για έναν εργαζόμενο με 4 παιδιά και εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ, όπως μπορεί κανείς να δει στον αναλυτικό πίνακα.

Η φορολογική παρέμβαση που έχει ως βασικό κορμό τη μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών φορολόγησης, η οποία βαίνει αυξανόμενη ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών, επηρεάζει θετικά τόσο τα χαμηλά και μεσαία όσο και τα υψηλότερα εισοδήματα. Ειδικά για τα ανώτερα στρώματα της λεγόμενης μεσαίας τάξης, με εισοδήματα από 47.000 έως 60.000 ευρώ, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ξεκινά από τα 1.000 ευρώ για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

Νέοι έως 30 ετών

Για τους νέους εργαζόμενους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής για εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ μειώνεται από το 22% στο 9%. Ωφελημένοι εκτιμάται πως θα είναι 260.000 νέοι μέχρι 30 ετών που έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 70.000 νέοι εργαζόμενοι μέχρι 25 ετών οι οποίοι θα πληρώνουν μηδενικό φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ένας νέος εργαζόμενος έως 25 ετών χωρίς παιδιά θα έχει μείωση φόρου το 2026 ως εξής:

-343 ευρώ για εισοδήματα 10.000-11.000 ευρώ

-563 ευρώ για εισοδήματα 11.000-12.000 ευρώ

-1.043 ευρώ για εισοδήματα 13.000-14.000

-2.483 ευρώ για εισοδήματα 19.000-20.000 ευρώ

Έτσι, ένας 25χρονος που εργάζεται π.χ. στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Η μείωση φόρου σε σύγκριση με το 2025 φτάνει τα 3.950 ευρώ για έναν νέο έως 25 ετών χωρίς παιδιά με εισόδημα 48.000-49.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, νέοι εργαζόμενοι ηλικίας 26-30 ετών που θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή μόλις 9 για τα πρώτα 20.000 ευρώ προκύπτουν ελαφρύνσεις:

-390 ευρώ για εισόδημα 12.000-13.000 ευρώ

-780 ευρώ για εισόδημα 15.000-16.000 ευρώ

-1.040 ευρώ για εισόδημα 17.000-18.000 ευρώ

-1.300 ευρώ για 19.000-20.000 ευρώ.

Εργαζόμενοι με παιδιά

Το μοντέλο μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων συνδέεται ευθέως με τον αριθμό των παιδιών που έχει μια οικογένεια. Όσο περισσότερα παιδιά τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου, η οποία στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς είναι διπλή.

Ειδικά στην περιοχή εισοδήματος από 20.000 έως 35.000 ευρώ ετησίως προκύπτουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, που μεγιστοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ένας εργαζόμενος με εισόδημα 25.000-26.000 ευρώ τον μήνα και δύο παιδιά θα πληρώσει σχεδόν 960 ευρώ λιγότερα. Άλλος με 30.000 ευρώ και ένα παιδί 840 ευρώ λιγότερα κ.λπ.

Ειδικά για τους τρίτεκνους από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από το 22% σε 9% και αντιστοίχως μηδενίζεται για τους πολύτεκνους. Στην πράξη, το αφορολόγητο των οικογενειών με τέσσερα παιδιά και πάνω θα ξεπερνά τις 27.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερο όριο δηλαδή για κάθε επιπλέον τέκνο.

Για παράδειγμα, τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου περίπου 1.650 ευρώ ετησίως. Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου περίπου 4.100 ευρώ.

Ενδεικτικά είναι και τα ακόλουθα παραδείγματα:

-Ένας μισθωτός με 2 παιδιά και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά) θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

-Ένας τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.291 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

Μεσαία τάξη

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση σημαντικά κερδισμένη βγαίνει και η μεσαία τάξη, καθώς όλοι οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ μειώνονται σε κάθε κλιμάκιο δύο μονάδες χωρίς τέκνα και μετά συν δύο για κάθε παιδί.

Μάλιστα, εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39%, δηλαδή 5 μονάδες χαμηλότερος από τον σημερινό, για εισοδήματα από 40.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένα στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ. Αν ο ίδιος έχει δύο παιδιά, το όφελος ανεβαίνει στα 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση ενός καλά αμειβόμενου στελέχους με 60.000 ευρώ ετησίως (περί τα 4.285 ευρώ τον μήνα), το ετήσιο όφελος για άγαμο είναι 1.600 ευρώ, που ανεβαίνει στα 2.000 εφόσον έχει ένα παιδί και στα 2.400 ευρώ εφόσον έχει δύο παιδιά.

Αναμόρφωση

Η κυβέρνηση προχωρεί στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με στόχο να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και ακόμη περισσότερο στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Με τις νέες παρεμβάσεις:

1. Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

· Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%

· Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

· Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

3. Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

· 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

· 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

· 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

4. Οι συντελεστές φόρου για τα κλιμάκια εισοδήματος από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5. Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο ως εξής:

· 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

· 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

· 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

· 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

· 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα.

Ειδικά για τους νέους φορολογούμενους προβλέπονται τα εξής:

6. Για όσους είναι έως 25 ετών oι συντελεστές φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

7. Για όσους είναι 26 έως 30 ετών ο συντελεστής φόρου για το τμήμα εισοδήματος από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026. Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να δουν την ωφέλεια από τη μισθοδοσία και από τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026. Η ωφέλεια θα έχει τη μορφή αυξήσεων στις μηνιαίες καθαρές απολαβές τους, καθώς οι νέες ευνοϊκότερες κλίμακες θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος.

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες θα δουν την ωφέλεια με την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 κατά τον Μάρτιο του 2027.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ το 2026, 1,6 δισ. ευρώ το 2027 και 1,53 δισ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.