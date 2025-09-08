Χρ. Δερμεντζόπουλος στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: H Ελλάδα 4η πανευρωπαϊκά στην ψηφιακή μετάβαση

Τέταρτη ευρωπαϊκή δύναμη στην ψηφιακή μετάβαση είναι η Ελλάδα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, μιλώντας, χθες Κυριακή, στο καθιερωμένο business dinner που παρέθεσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Από την πλευρά του ο CEO της STACKIT, Bernd Wagner, ως κεντρικός ομιλητής, στάθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και το πώς επιδρά στη λειτουργία και ανάπτυξη της αγοράς, ενώ ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθ. Άγις Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί έναν εκ των ισχυροτέρων πόλων έλξης νέων επενδυτικών κεφαλαίων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα.

Ειδικότερα, στη φετινή εκδήλωση, που ήταν εστιασμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη σημασία του cyber security για την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια δεδομένων και την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών της Ελλάδας και της Ευρώπης, ο CEO της STACKIT, Bernd Wagner, τοποθετούμενος ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, παρουσίασε μέσω βίντεο τον όμιλο Schwarz, όπου ανήκει η STACKIT, αναλύοντας το όραμά του σχετικά με την τεχνολογία και την ασφάλεια των δεδομένων. Ο ίδιος, ανέλυσε τη στρατηγική “Customer Zero” που εφαρμόζει η εταιρεία του, εξήγησε ότι η ίδια επενδύει διαρκώς στη βελτίωση των υπηρεσιών της και σημείωσε ότι σε αυτή τη φάση αναπτύσσει επτά data centers. Επίσης, επισήμανε την αξία της κυβερνοασφάλειας (cyber security), χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως game changer που “δημοκρατικοποιεί τις επιχειρήσεις”, ενώ αναφερόμενος στην Ευρώπη, είπε ότι «πρέπει να ξαναβρεί τη δύναμή της με κινητήρια ώθηση την τεχνολογία, αλλά και να προστατευτεί από τις κυβερνοεπιθέσεις μέσω και του Cyber Dome, μιας πρωτοβουλίας για τη συνένωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων στον κυβερνοχώρο».

Σημειώνεται ότι η Schwarz Digits δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, ως μέρος του γερμανικού κολοσσού Schwarz Group – ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους στην Ευρώπη.

Τα σχόλια του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τοποθετούμενος από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι η 4η ευρωπαϊκή δύναμη στην ψηφιακή μετάβαση και αυτό οφείλεται στις στοχευμένες επενδύσεις και πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ενώ τόνισε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής κυριαρχίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οικονομία της τεχνολογίας. Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης, στη δημιουργία κοινών πλατφορμών δημόσιων υπηρεσιών που πρέπει να είναι βασισμένες στις ανάγκες των πολιτών με αιχμή το gov.gr, στάθηκε στη συνεργασία του κράτους με τον τραπεζικό τομέα για την ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης, υπογράμμισε την αξία της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην τεχνολογία και χαρακτήρισε ως επιβεβλημένη την ισχυροποίηση της Ευρώπης στα θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Ο κ. Χρ. Δερμεντζόπουλος μίλησε επίσης για τις υποδομές αιχμής (cutting-edge infrastructure), το πρόγραμμα «Φάρος» και την ανάγκη για ψηφιακή διαφάνεια και λογοδοσία (digital transparency and accountability).

Τον διάλογο του CEO της STACKIT, Bernd Wagner με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, συντόνισε ο Πρόεδρος Επιτροπής Βορ. Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Ανδρέας Σπυρίδης, αναδεικνύοντας τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρώπη.

Τι ανέφερε ο καθ. Άγις Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καθ. Άγις Παπαδόπουλος, σε «ζωντανό» διάλογο με τον Γενικό Διευθυντή του Επιμελητηρίου, Δρ. Ilja Nothnagel, παρουσία των συμμετεχόντων στο επιχειρηματικό δείπνο, αναφέρθηκε στην ανάγκη χάραξης ενός στρατηγικού προσανατολισμού σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού, τονίζοντας παράλληλα ότι «η κοινωνία μπορεί να κάνει θυσίες, αρκεί να υπάρχει οικονομική προοπτική». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, τόνισε τον ρόλο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου ως καταλύτη για τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες αξίζουν να εστιάσουν την προσοχή τους στην ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία, καθώς πολλές γερμανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στους τομείς της πληροφορικής, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε έργα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση. «Παρόμοιο ενδιαφέρον υπάρχει και για την αγορά ενέργειας, όπου η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο, τα περιθώρια ανάπτυξης παραμένουν σημαντικά, κυρίως στην αποθήκευση ενέργειας, αλλά και στα εναλλακτικά καύσιμα», πρόσθεσε ο Καθηγητής Άγης Παπαδόπουλος, ενώ, όπως σημείωσε, η διαχείριση υδάτων και αποβλήτων και η κυκλική οικονομία γενικότερα παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις.

Από την πλευρά του ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, διευθυντής του Παραρτήματος Βορ. Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Γιώργος Θεοδωράκης, ανοίγοντας την εκδήλωση, ευχαρίστησε τους χορηγούς της, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα, η Γερμανία και ολόκληρη η Ευρώπη, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες, ταχύτατες εξελίξεις που αυτός φέρνει μαζί του.