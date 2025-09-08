Κεφαλογιάννης: Από τον Οκτώβριο σε ισχύ το νέο μισθολόγιο στα Σώματα Ασφαλείας

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την προτεραιότητά της να στηρίζει, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, εκείνους που καθημερινά ξεπερνούν εαυτόν προκειμένου να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και τον εθνικό μας πλούτο», σημειώνει, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τη σημερινή εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης επισημαίνει πως από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ το νέο μισθολόγιο για τα Σώματα Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, με μεσοσταθμική αύξηση κατά περίπου 110 ευρώ μηνιαίως.

Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό, «μια σαφής αναγνώριση των ετών υπηρεσίας και της βαθμολογικής εξέλιξης».

Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό ότι θα ωφεληθούν από τις συνολικές φορολογικές ελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε τη Δευτέρα το οικονομικό επιτελείο, «μια κίνηση που ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα».