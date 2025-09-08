Logo Image

Π. Πετράκης στη «Ν» για εξαγγελίες ΔΕΘ: Ο μέσος όρος της ακρίβειας θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις των μισθών

Ο κ. Πετράκης, μιλώντας στη Naftemporiki TV, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας

Για «ένα οργανωμένο σχέδιο με μόνιμο χαρακτήρα» έκανε λόγο ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος, μιλώντας στη τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, προχώρησε σε μία αποτίμηση των οικονομικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Στην ερώτηση εάν κρίνει επαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Πετράκης εκτίμησε ότι ο μέσος όρος της ακρίβειας θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις των μισθών, ωστόσο επεσήμανε ότι υπάρχουν τομείς της ακρίβειας που «πονάνε» και δεν εκφράζονται αποτελεσματικά στον γενικό τιμάριθμο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για τις σημαντικές αυξήσεις στα τρόφιμα αλλά και στο κόστος της στέγασης.

Κλείνοντας, ο κ. Πετράκης υπογράμμισε ότι για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και οι Τράπεζες που «θα έπρεπε να εμφανίζονται στο παιχνίδι της οικονομικής πολιτικής με πιο ενεργό ρόλο».

